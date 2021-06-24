'AB, Türkiye-Yunanistan ihtilafıyla ilgili tutumunu değiştirmeyecek'

Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonunu değerlendiren Rus uzman Kudryaşova, Atina'nın Batı ile Türkiye arasındaki yeni işbirliği olasılığından rahatsız olduğunu ve bu adımla Ankara ile ilişkilerdeki sorunlarını hatırlatma peşinde olduğunu ifade etti.

Yunanistan, Atina Mutabakat Muhtırası'na aykırı bir şekilde turizm sezonunda Navtex ilan etti. Bunun üzerine Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde 22 Haziran'da Ege Denizi'nin uluslararası sularında Navtex ilan etti.

Provokasyonun hemen NATO Zirvesi'nin ardından ve Avrupa Birliği (AB) toplantısı öncesinde olması dikkat çekiyor.

Yunanistan'ın bu provokasyonu nelere yol açabilir?

Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) İktisat Teorisi Bölümü öğretim görevlisi, Avrupa-Atlantik Güvenliği uzmanı, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Bence her iki ülkenin attığı adımlar, lokal bir güç gösterisi. Bu yüzden büyük bir krize dönüşmeyecek" ifadelerini kullandı.

NATO Zirvesi ve Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından Ankara'nın, ABD'nin artık Ortadoğu'daki meselelerde yer almak istemediğine ve bir ölçüde bu sorunlardan siyasi olarak uzaklaşarak Avrupa yönüne odaklanmaya hazır olduğuna karar verdiğini söyleyen Kudryaşova, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, Suriye ihtilafına daha da fazla müdahil olma ve orada daha geniş, daha derin bir rol alma görevini üstlendi. Ancak bu kez Türkiye, eylemlerini siyasi olarak ABD, NATO ve AB ile koordine etmeyi planlıyor. Böylece Türkiye yönetimi, büyük olasılıkla Ortadoğu'daki ve özellikle Suriye'deki eylemlerine destek almak ve aynı zamanda büyük ölçüde NATO adına hareket etmek istiyor. Görünüşe bakılırsa Yunanistan, bu gelişmelerden rahatsız oldu ve Türkiye ile ilişkilerindeki sorunlarını bir kez daha hatırlatmaya karar verdi."

AB'ye gelince, halihazırda Brüksel'de bir zirve yapıldığını anımsatan Rus uzman, zirvede Türkiye konusunun da masada olduğunu belirterek şu yorumda bulundu:

"Son zamanlarda Ankara, Paris ile uzlaşmak için her yolu denedi. Fransa, Akdeniz'deki tartışmalı alanlar nedeniyle yaşanan Türk-Yunan ihtilafında, AB içinde Yunanistan'a en çok destek veren ülke konumunda bulunuyor. Bence Paris, Türk-Yunan çatışmasında hakem rolü için Atina'ya verdiği desteği bırakmaya pek hazır değil. Dolayısıyla Ankara'nın AB'nin tutumunu değiştirmesi son derece zor olacak."

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.