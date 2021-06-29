TBMM Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Kirazoğlu’ndan ‘MKE özelleştiriliyor’ iddiasına yanıt

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKE) anonim şirkete dönüştürülmesi hakkındaki kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Muhalefetin ‘özelleştirme’ adımı olarak eleştirdiği bu kanunun ayrıntılarını Komisyon Sözcüsü Mehmet Sait Kirazoğlu, Sputnik’e anlattı.

Komisyonda kabul edilen kanun teklifine göre, Türk Ticaret Kanunu ile özel hukuk hükümlerine tabi, başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olan Makina ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) kurulacak. Şirketin ilgili olduğu bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı olacak ve sermayesi Hazine’den sağlanacak.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Mehmet Sait Kirazoğlu, Sputnik’e yaptığı açıklamada, kanun teklifi ile yapılmak isteneni şöyle anlattı:

“MKE, 100 yıllık ve bu ülke için büyük hizmetler yapmış bir kurum. Dünyadaki bütün savunma sanayi şirketleri arasında yapılan ilk 100 sıralamasında Türkiye’den 7 şirket var. MKE’nin de dünyadaki diğer savunma şirketleri gibi çağdaş işletme yönetimi esaslarına uygun bir şekilde yönetilmesi, organizasyon ve yönetim yapısının buna göre oluşması, tedarikten üretime, mali finans yönetiminden insan kaynaklarına kadar çağdaş işletme esaslarına uygun bir şekilde düzenlenmesi için bu kanun teklifi hazırlandı ve Meclis’e sunuldu. Bu kanun teklifi MKE’yi sadece Türkiye için değil dünya için de gerçek anlamda çok kısa sürede dünyada ilk 100’e gireceğine inandığım bir savunma sanayi şirketi haline getirecek. Daha etkin, daha verimli bir çalışma tarzına yönetim modeline kavuşmuş olacak. Türkiye’de birçok üretim yapan şirketler var. Bunların tamamı şirket yapısına sahiptir. Finans yönetimini, üretim tedarik süreçlerini, insan kaynağı yönetimini tamamıyla profesyonel işletme anlayışıyla yaparlar. MKE’nin de bugüne kadarki çabalarını daha ileri götürmek adına böyle bir yapısal değişikliğe ihtiyacı vardı. Çünkü biz kamu sermayeli şirketlerin, Türkiye’de bunlar KİT olarak tabir ediliyor, maalesef bazı hantallıklarının olduğunu, işletme yapısına uygun bir modele sahip olmadıklarını biliyoruz. Bunun giderilmesi için de bu teklif çok önemli bir model getiriyor. Ben bu modelin MKE’yi dünya ligine taşıyacağına inanıyorum.”

‘Özelleştirme istense herhangi bir kanun değişikliğine ihtiyaç yok’

Muhalefetin bu konudaki itirazları ise MKE’nin ‘özelleştirilmesi’ için geleceğe yönelik bir adım atıldığı yönünde oluyor. Bu kapsamda Ankara ve Kırıkkale’de eylemler düzenleyen muhalefet, birçok kişiyi bir araya getirerek tepkisini iletiyor. Kirazoğlu’nun özelleştirilme iddiasına yanıtı ise şöyle oldu:

“Şu an 233 sayılı KHK’nın ekindeki cetvele göre MKE ve birçok KİT özelleştirme kapsam ve programına alınabilirdi. Bu kanun teklifi ile bunun da önüne geçilmiş oluyor. Özelleştirme istense herhangi bir kanun değişikliğine ihtiyaç yok. Sadece Özelleştirme Yüksek Kurulu toplanır bir karar alır, bu karar Cumhurbaşkanımızca da imzalanınca özelleştirme programına alınır. Çünkü 233 sayılı KHK buna cevaz veriyor, 4046 sayılı özelleştirme kanununa göre de hiçbir kanuni düzenlemeye gerek kalmaksızın sadece bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla bu süreç başlatılabilir. Dolayısıyla bu özelleştirme iddiaların tamamı asılsız ve mesnetsizdir. O kadar net ki; bununla aslında özelleştirme programına hızlıca alınabilecek olan MKE özelleştirme kapsamından tam aksine çıkarılmış oluyor. İlgili mevzuatı inceleyen herkes bunun son derece net olduğunu açık ve net bir şekilde görebilir.”

‘Milyonda 1’inin bile satılması söz konusu değil’

MKE’nin anonim şirkete dönüştürülmesi ile yabancı sermayenin de şirkete ortak olabileceğine dair söylemler de ön planda. Kirazoğlu, bu açıklamalara, “MKE’nin yüzde 100’ü Hazine’ye ait. MKE’nin hisselerinin yüzde 1’inin, binde 1’inin, hatta milyonda 1’inin bile satılması söz konusu değil. Bu kanun net bir şekilde bunu ifade ediyor” diye yanıt verdi ve şunları ekledi:

“Kanunda yer alan ifadeye göre; bir şekilde gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında yeni şirketler kurabilmesi ve bunlara ortak olabilmesi sağlanıyor. Bu da aslında çağdaş bir şirketin elinde bulunması gereken yetkilerden biri. Bu olacak diye bir şey yok ihtiyaç olduğunda böyle bir ortaklık yapısı kurabilmesinin önünü açıyoruz. Bu konuda Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın, BOTAŞ’ın ve diğer birçok KİT’in kanunlarında zaten buna ilişkin yetkileri mevcut. Bu da Türkiye için yeni bir durum değil. Komisyon çalışmaları esnasında verdiğimiz bir önerge ile aslında hiç ihtiyaç olmamasına rağmen MKE’nin herhangi bir şekilde özelleştirilmeyeceğine, paylarının hisselerinin bir kısmının dahi olsa satılmayacağına dair bir değişiklik önergesi verdik ve kabul edildi. Buna ihtiyaç olmamasına rağmen sırf kamuoyundaki algıyı düzeltmek ve rahatlatmak adına o ifadeler kanun teklifimizin metnine eklendi ve kabul edildi.”

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.