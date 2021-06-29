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    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Hedefimiz mutfağı tescilli, 13 medeniyete ev sahipliği yapmış Hatay’ı tanıtmak

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    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Gastroshow kapsamında yapılan bir etkinlikte “600’ün üzerindeki yemek çeşidimizle dünyada önde gelen, tescillenmiş bir mutfağımız var. Bunun dışında çok derin bir kültüre sahip, 13 medeniyete ev sahipliği yapmış olan Hatay’ı tanıtmaya çalışıyoruz” dedi.

    Gastronomi Turizmi Fuarı ve Konferansı (Gastroshow) ve Ace of Mice Exhibition 2021 kapsamında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, şehrin gastronomisini ve turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla bir yemek düzenledi. 

    28-30 Haziran tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi önündeki açık alanda ziyaret edilebilecek olan etkinlikte Sputnik’e konuşan Savaş, belediyenin son zamanlarda şehrin tanıtımı için çokça çalışmalar ortaya koyduğunu belirtti: 

    ‘Çok derin bir kültüre sahip, 13 medeniyete ev sahipliği yapmış olan Hatay’ı tanıtmaya çalışıyoruz’

    “Öncelikle biz 600’ün üzerindeki yemek çeşidimizle dünya mutfakları içerisinde önde gelen ve UNESCO tarafından 2017 yılında tescillenmiş bir mutfağız, bunu tanıtma peşindeyiz. Bunun dışında tabii, Hatay çok derin bir kültüre sahip, 13 ayrı medeniyete ev sahipliği yapmış. 3 semavi dini, pek dini, etnik ve kültürel unsuru bir arada, rengarenk yaşatan ve aynı zamanda kendi arasında barışık olan bir şehir, bunu tanıtmaya çalışıyoruz. Çünkü dünyada insanlar çok küçük farklarla birbirleriyle kavga eder hale gelmiş durumdalar. Biz büyük farklılıkları bile görmeden, herkesi insan odaklı seven bir şehiriz.”

    ‘10 Aralık’ta EXPO 2021’i açacağız, Türkiye ve dünyada 30’dan fazla yerin hem mutfağı hem bahçeleri Hatay’da sergilenecek’

    10 Aralık’ta EXPO 2021’e Hatay’da ev sahibi yapacaklarını bildiren Savaş “Hatay’ın aynı zamanda aromatik bitkiler, çiçekler konusunda da müthiş zenginliği var. Bu zenginliği tanıtmak için EXPO yapıyoruz. Bunun içerisine de mutfak sanatımızı giydiriyoruz. Sadece bizim mutfağımız da değil, Türkiye’de 15 yeri de Botanik EXPO’su içerisinde sunacağız. Dünya mutfağından da en az 15 yerin mutfağını getirip Hatay’da bir lezzet şöleni yapacağız. Bununla birlikte yurtiçi ve yurtdışından 30’un üzerinde yerin bahçelerini de Hatay’da katılımcılara sunacağız” diye konuştu ve ekledi:

    “Biz yurtdışındaki fuarlara da katılıyoruz. Düzenleyeceğimiz fuarın bitişinden sonraki yıllarda da insanlar gelecek, Azerbaycan’ın, Nepal’in yapmış olduğu bahçeyi görecek, aynı zamanda Japonların yemeğini de tadacak. Avrupa’dan İsviçre’nin peynirini tadacak ama kendi yurdumuzdaki lezzetleri de tatmaya devam edecek.”

    Savaş “Daha da önemlisi çiftçilik yapan, ürünlerini pazarlamak isteyen insanlarımıza da bir kapı olacak, ekonomik kazanımlarına katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

    ‘Rusya ile çalışmalarımız sürüyor’

    Savaş EXPO 2021 için Rusya ile çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hatay Belediye Başkanı “Moskova’yla işbirliğimiz var. Rusya Büyükelçiliği ile çalışmalarımız devam ediyor. Hem mutfak hem bahçe hem de profesyonel şirketlerin katılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor, Rus mutfağı da olabilir” dedi.

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    Etiketler:
    Medeniyet, iç turizm, Turizm, Tanıtım, gastronomi, Yemek, Mutfak, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Lütfü Savaş, Hatay, Türkiye
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