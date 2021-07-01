3. doz için uygun aşı hangisi?

2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına 3. doz aşı uygulanması başladı. Merak edilenlerin başında ise 3. dozun hangi aşı olması gerektiği sorusu geliyor. Bilim Kurulu üyeleri bu soruyu, Sputnik’e yanıtladı.

2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına üçüncü doz aşı uygulaması başladı. Dünyada ilk olan bu uygulamada 3. dozda hangi aşının tercih edileceği ise vatandaşların inisiyatifine bırakıldı.

Sputnik’in sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, inaktif aşı olanların pekiştirme dozuna ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Kayıpmaz, “Bilim Kurulumuzun 30 Haziran'da yaptığı toplantı sonrası açıklandığı üzere ilk iki dozu inaktif aşı; yani Sinovac firmasının CoronaVac aşısı ile olmuş bireyler, ikinci dozdan en erken 3 ay sonra pekiştirme dozu olarak inaktif aşı veya mRNA aşısı olabilecektir. İki doz mRNA aşısı olmuş bireylerinse şu aşamada bir pekiştirme dozu olması gerekmemektedir. İlerleyen dönemlerde bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre bu durum tekrar değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.

‘Nötralizan antikor düzeyi beklenmektedir’

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz 3. doz aşıda hangi aşının tercih edilmesi gerektiği sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“İnaktif aşı sonrasında yapılacak, pekiştirme dozu olarak tanımlayabileceğimiz üçüncü dozun hangi aşıyla yapılacağı şu an için bireysel tıbbi durumlara ve tercihlere bırakılmıştır. Her iki seçenekte de varyantlara karşı da etkili olabilecek nötralizan antikor düzeyi beklenmektedir. Ayrıca iki doz aşısını mRNA aşısı olacak bireylerin iki aşı dozu arasındaki süre de 4 haftaya indirilmiştir. Bu şekilde daha kısa sürede aşıları tamamlanmış birey sayısının artması hedeflenmektedir.”

‘Sonuçlar değerlendirilecek’

3. doz aşı için vatandaşların kendi tercihlerini yapacağını anımsatan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk de “Vatandaş İstediğini tercih edebilir. İki aşı da etkili. Burada hangi aşını yapılacağı tamamen vatandaşa bırakılıyor. Burada ek bir kanaat bildirmeyiz. Bu tamamen tercihe bırakılmış durumda” değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Öztürk “Burada heterolog aşı dediğimiz geçişlere evet diyoruz. Almanya örneğinde ilk dozda AstraZeneca’dan ikinci dozda BioNTech’e geçiş yapıldı. 3. dozda Türkiye’de bu tercih vatandaşa bırakılmış durumda. İki tane aşı var, vatandaşlarımız istediğini yaptırabilir. Sonrasında dünyada ve Türkiye’deki sonuçlar değerlendirilecektir” dedi.

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