MHP’den Yeşilırmak ve Kızılırmak’ta taşımacılık projesi önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki hafta partisinin grup toplantısında “Kızılırmak'ı esas alan 'Kızılelma İç Deniz Yolu', Yeşilırmak'ı dikkate alarak 'Yeşil Kuşak İç Deniz Yolu' projelerini” gündeme getirdi. Bahçeli’nin önerdiği proje ile Yeşilırmak ve Kızılırmak’ın taşımacılıkta kullanılması öngörülüyor.

‘MHP olarak vizyon ortaya koyduk’

Proje hakkında Sputnik’e değerlendirme yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya “Devletimizin ‘Ulusal Su Yönetimi’ konusunda uzun zamandır yaptığı bir çalışma var. Sayın Genel Başkanımızın ifade etmiş olduğu projelerde bu kapsamda değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın duyurduğu çalışma bir bütün. Ulusal bazda planlama ve havza bazında yönetim esasına dayalı bir yaklaşım. Yeşilırmak ve Kızılırmak, Orta Anadolu’nun tamamını etkiliyor. Dolayısı ile buralarda da taşımacılık yapılabilir. Yıllar önce bu ırmaklar üzerinde taşımacılık yapıldığı biliniyor. Kanal İstanbul’un konuşulduğu bir dönemde buranın da yapılabileceği vizyonunu ortaya koyması açısından gündeme getirilmiştir” dedi.

‘Zihinsel olarak hazırlıklar var’

İç deniz yoları projesi için hazırlıkların olduğunu ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, “Zihinsel olarak hazırlıklar var. Bu şekilde bir hazırlıkla ve düşünceler olmasa Sayın Genel Başkanımız bu konuyu kamuoyu ile paylaşmazdı. Bu vizyonu ortaya koyduktan sonra konuyla ilgili olan bilim insanları ve diğer taraflar konuyu tartışmaya başlayacak. MHP de bu vizyonu ortaya kayarken, işin geçmişini araştırdı. Olabilirliğine baktı ve kamuoyu ile paylaştı” değerlendirmesini yaptı.

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