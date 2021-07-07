‘Türkiye’de 2040 yılına kadar sıcaklık artacak, sel, fırtına kuvvetlenecek’ 

TBMM’de kurulan Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin Araştırılması Komisyonu’ndaki sunumlarda Türkiye için önümüzdeki dönemde iklim koşullarının hiç de iç açıcı olmayacağı gündeme geldi. Meteoroloji Uzmanı Mehmet Fatih Büyükkasabbaşı’nın tespitleri ise en dikkat çekici olanıydı.

Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan TBMM Araştırma Komisyonu çalışmaları kapsamında teknik ekipler sunum gerçekleştirdi.

Komisyon bünyesinde kurulan meteoroloji alt grubunun tespitlerini, komisyon üyesi milletvekilleri ile Meteoroloji Uzmanı Mehmet Fatih Büyükkasabbaşı paylaştı. Büyükkasabbaşı sunumunda, üç farklı modelleme üzerinden 2099’a kadar meteorolojik tahminleri sıraladı.

‘Kötü senaryoya göre yağışlar yüzde 30-40 azalacak’

Sözlü sunumunda öncelikle sıcaklık artışına dikkat çeken Büyükkasabbaşı, “Miktarları farklı olmak kaydıyla her model, önümüzdeki 2040 yılına kadar Türkiye genelinde sıcaklıkların artacağını gösteriyor. Güneydoğu Anadolu birtakım değerlerde bir miktar daha yüksek ama genelde senaryoların hepsi artış yönünde. 2016-2040 yaklaşık olarak anomalilerin 2-3 derece civarında olduğunu görüyoruz. En kötü senaryoya göre ise 4-5 derece” dedi.

Büyükkasabbaşı yağış oranlarındaki azalmaya ilişkin tahminlerini de Komisyon’la paylaşırken şu değerlendirmede bulundu:

“Marmara havzası ve daha güneyde Batı Karadeniz ve Meriç Ergene havzası dışında hemen hemen tüm havzalarda kötü senaryoya göre yağışların yüzde 30-40’lara yakın azalacağını buradan görebiliyoruz.”

‘Kum fırtınaları ve şiddetli hava olayları artacak’

Son dönemde yaşanan sel, fırtına gibi hava olaylarının artacağına da dikkat çeken Büyükkasabbaşı, “Tespitimiz şu: son yirmi yılda şiddeti, süresi ve frekansında artış olduğu tespit edilen şiddetli hava olayları ve meteorolojik afetlerin iklim değişikliğinin sonucu olarak artış eğiliminin devam edeceği öngörülmektedir. Bu kapsamda meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının azaltılmasına yönelik özellikle şehirlerde yapısal tedbirlerin artırılması gerekmektedir” dedi.

2020’de Polatlı’da görülen kum fırtınası gibi olayların da artabileceğini ifade eden Büyükkasabbaşı, sunumunda şu görüşleri dile getirdi:

“Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin güncel iklim öngörülerine göre, küresel ısınmanın etkisinin sonucu kuraklık hadisesinin frekans ve şiddetinin artmasıyla birlikte toz, kum ve toz fırtınalarının etki alanlarının genişlemesi ve daha yoğun yaşanması beklenmektedir.”

‘Sulama suyu sıkıntısı çekeceğiz’

Kentlerdeki betonlaşmanın iklim değişikliğine olumsuz olarak etki ettiğine vurgu yapan Meteoroloji Uzmanı Mehmet Fatih Büyükkasabbaşı sözlü sunumunda, “Şehirlerdeki betonlaşma, yağışla beraber gelen suyun toprağa sızmasını engelliyor. İklim değişikliği projeksiyonlarına bakıldığında, yirmi-otuz yıl sonrasında, özellikle sulama için bir su kıtlığı çekeceğimiz görülüyor” uyarısında bulundu.

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