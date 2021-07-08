Yakın tarihe ışık tutan müzayede için geri sayım başladı

Türkiye’nin yakın tarihini ilgilendiren Balkan Savaşı, 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve çok partili döneme ait 3 bin 200 tarihi obje belge ve fotoğraf satışa çıkıyor. 17 Temmuz’da gerçekleşecek müzayede öncesinde satılacak objeleri içeren katalog hazırlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın tarihine ilişkin harita, fotoğraf, obje ve ıslak imzalı belgelerin aralarında yer aldığı 3 bin 200 parça satışa çıkıyor. Resneli Niyazi’nin evrakları, Enver Paşa’nın ıslak imzalı yazışmaları, Milli Kurtuluş Savaşı’na ait Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görseller, çok nadir belge ve afişler yeni sahiplerini bulacak.

‘Bu büyüklükte ve kronolojik şekilde gerçekleşen ilk müzayede olacak’

Ankara’da 17 Temmuz’da gerçekleşecek olan müzayedeyi organize eden Korkut Erkan, Sputnik’e müzayedenin iki yıllık hazırlık sürecini anlattı:

“Bu müzayede, Osmanlı İmparatorluğu’nda başlayarak, Kıbrıs Barış Harekâtı'na kadar geçen süreci ele alıyor. 1854 Kırım Savaşı, Osmanlı-Rus Savaşı, Türk-Yunan Savaşı, Trablusgarp Savaşı, 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa sürecine ilişkin belge, fotoğraf, obje, evrak ve haritaları burada satışa çıkacak. Türkiye’de bu büyüklükte ve kronolojik şekilde gerçekleşen ilk müzayede olacak. Aynı zamanda pandemi süreci sonrasında gerçekleşecek ilk kataloglu müzayede olma özelliğini de taşıyacak.”

‘Atatürk hakkında verilen idam fermanının sokak afişi’

İki yılda çeşitli koleksiyonculara ve ailelere ait parçaların toplandığını kaydeden Erkan, müzayede kataloğu içerisinde ilk defa gün yüzüne çıkan, az bilinen evrak ve fotoğrafların olduğunu söyledi. Erkan, “Resneli Niyazi ile birlikte dağa çıkan arkadaşlarının tam listesinin aralarında bulunduğu evraklar bu müzayedede yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk hakkında verilen idam fermanının sokak afişi ve buna karşı Ankara Müftüsü Rıfat Börkçi’nin karşı fetvasının duvar afişi gibi pek çok tarihi belge bu müzayedede yer alacak” dedi.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.