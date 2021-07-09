Kayıt
14:36 09 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Suriye'deki Türk askeri

    'Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlandıktan sonra Türk ordusu da geri dönecektir'

    © AA
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 21
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1044926629_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_728062f57fef24ed62fb9fadb68b4270.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202107091044926680-suriyenin-toprak-butunlugu-saglandiktan-sonra-turk-ordusu-da-geri-donecektir/

    Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde, Suriye ihtilafına çözüm bulmak için başlatılan Astana sürecinin 16. toplantısı 7-8 Temmuz’da Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da gerçekleştirildi. Suriye krizinin çözümünü değerlendiren Dr. Mehmet Perinçek, Ankara ve Şam’ın işbirliğine dikkat çekti.

    Konuyla ilgili Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Taraflar, Suriye ihtilafına BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi bir çözüm bulunması gereğini vurgulayarak siyasi sürecin ilerletilmesine bağlılıklarını teyit etmişlerdir” ifadeleri kullanıldı. Suriye’deki siyasi çözümün nasıl sağlanabileceğini Sputnik’e değerlendiren Moskova Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Perinçek, şunları söyledi:

    “Siyasi çözümün ne olduğunu anlayabilmek için aslında Astana sürecinin bütününe bakmak lazım. Astana sürecinin en temel ilkesi, Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması. Bu toprak bütünlüğünü bozan iki temel unsur var. Bunlardan bir tanesi, Fırat’ın doğusundaki PKK/YPG merkezli ABD himayesindeki bölücü terör. Diğeri ise İdlib’de yuvalanmış olan yobaz terör örgütleri. Bu ikisinin tasfiyesi olmadan Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak ve siyasi çözümü de hayata geçirmek mümkün değil. Bu terör unsurlarının tasfiyesi ile birlikte radikal olmayan muhalefetin de siyasi hayata entegre edilmesi öngörülüyor. Astana süreci, radikal terör örgütleri ile diğer ılımlı muhalefet arasında bir ayrım yaptı. Radikal terör örgütlerinin silahla tasfiyesini öngördü, ılımlı muhaliflerle radikallerin arasına sınır çizerek, terör örgütlerini yalnızlaştıracak bir çizgi izlediler. Buradaki siyasi çözümden de bunu anlamak lazım.”

    ‘Türkiye, Rusya, İran ve Şam dörtlüsü son sözü söyleyecek güç olacaktır’

    Aynı zamanda bir yandan da içinde ABD ve Batılı ülkelerinde de olduğu Cenevre süreci yürütülüyor. Çözümün hangi adreste sağlanabileceğini yorumlayan Dr. Perinçek, şunları kaydetti:

    Nasuhi Güngör
    © Sputnik
    Gazeteci-Yazar Nasuhi Güngör: Asiltürk bir hamle yaptıysa Saadet Partisi’nde mutlaka bir karşılığı olacaktır

    “Astana ile Cenevre’nin ortak bir nokta bulması veya anlaşması çok mümkün değil. Ancak sahada etkin olan siyasette ve kararların hayata geçmesinde de etkin olur. Astana ortaklarının aldığı kararların dışında hayata geçirilebilecek bir karar yok. Dolayısıyla Astana süreci nasıl bir çizgi izlerse o çizgi hayata geçecek. Tabii buna karşı ABD, hem Suriye’deki askeri varlığıyla hem de Cenevre’deki etkisiyle bozma girişimlerinde bulunacak. Sonuç olarak baktığımızda Türkiye, Rusya, İran ve Şam dörtlüsü son sözü söyleyecek güç olacaktır.”

    ‘Astana’da bütün ilkeler Suriye’nin toprak bütünlüğü amacında birleşiyor’

    Türk Dışişleri’nin açıklamasında, “Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine kasteden ayrılıkçı gündemler reddedilmiştir. Terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrimeşru öz yönetim girişimlerinin kabul edilemez niteliği vurgulanmıştır” ifadelerine de yer verildi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “ABD'nin, bazı Batılı ülkelerin birliklerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki ve Türk birliklerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki varlığının geçici olduğunu ve yakında durum istikrara kavuştukça tüm bu askeri birliklerin çekileceklerini umuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

    Bu açıklamaya ilişkin görüşlerini açıklayan Dr. Mehmet Perinçek, şunları belirtti:

    “Astana’da bütün ilkeler, Suriye’nin toprak bütünlüğü amacında birleşiyor. Tabii Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması ile birlikte ülkedeki diğer askeri güçlerin çıkması da gayet doğal. Eğer Türk ordusu, Suriye’de bulunuyorsa bunun tek bir amacı var; Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak. Türk ordusunun veya Türkiye’nin bunun dışında başka gizli bir amacı bulunmuyor. Dolayısıyla Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlandıktan ve bu garanti altına alındıktan sonra yani; PKK/YPG tehdidi son bulduktan, ABD’nin oradaki varlığı bittikten ve İdlib’deki yobaz terör örgütlerinin tamamen tasfiyesi ve Türkiye’nin sınırlarına yönelik bir tehdit oluşturmayacak bir durumu geldikten sonra Türk ordusu da buradan çıkacaktır. Bundan daha doğal bir şey yok. Türk yetkililer de Suriye’ye temelli gelmediklerini, Suriye’nin toprak bütünlüğü amacıyla orada bulunduklarını ve görevleri bittikten sonra da ülkelerine geri döneceklerini ifade ettiler. Yanlış bir ifade yok, Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanmasının ardından tabii ki Türk ordusu da geri dönecektir.”

    ‘Ankara’nın Şam ile temas etmesi ve işbirliğine girmesi gerekiyor’

    Açıklamanın İdlib kısmında ise “İdlip’te sahada sükûnetin korunmasına yönelik bağlılık teyit edilmiş; tarafımızdan son dönemde artan ateşkes ihlallerinin bir an evvel son bulması gerektiği kaydedilmiştir” ifadelerine yer verildi. Peki, İdlib’deki karmaşık duruma rağmen sükûnet nasıl sağlanabilir? Dr. Perinçek’in görüşü şu şekilde:

    “İdlib’deki sükûnetin sağlanması ve PKK/YPG’nin de tasfiyesi için en etkili yöntem, Ankara’nın Şam ile temas etmesi ve işbirliğine girmesidir. Şam ile Ankara’nın çıkarları, belki Astana süreci içindeki ülkeler arasında en fazla örtüşen iki ülke. Çünkü PKK/YPG terörü en fazla bu iki ülkeyi tehdit ediyor. İdlib’deki radikal terör unsurları da hem Türkiye’yi hem de Suriye’yi tehdit ediyor.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    İran Dışişleri: Suriye ve Türkiye arasında ilişkilerin kurulmasını istiyoruz
    Avrupa Parlamentosu'nda Suriye tasarısı kabul edildi: Türkiye için 'Barışı tehlikeye atıyor' iddiası
    ‘AP’nin Suriye tasarısındaki Türkiye karşıtlığı tek yanlı, haksız ve asılsız’
    AP'nin kabul ettiği Suriye tasarısında yer alan, 'Türkiye barışı tehlikeye atıyor' iddiasına Türk Dışişleri'nden yanıt
    Eski Bakan Tüzmen: Görev verildiği takdirde Türkiye-Suriye ilişkilerinin düzelmesi için yine elimden geleni yaparım 
    Etiketler:
    Turan Salcı, İdlib, Türk ordusu, Astana görüşmeleri, Astana Mutabakatı, Astana Zirvesi, Astana süreci, Astana, Kazakistan, Mehmet Perinçek, İran, Rusya, Recep Tayyip Erdoğan, Şam, Ortadoğu, Suriye, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    3. Bagram Üssünü basına açan Afgan komutan Kohistani, Amerikan askerlerinin geride en az 3 milyon 500 bin adetlik envanter bıraktığını söyledi. Amerikan ordusu, ayrıca binlerce sivil araç ve yüzlerce zırhlı araç bıraktı.
    ABD askerlerinin terk ettiği Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün görüntüleri
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    Rus turistler Antalya'da
    2020 yılında Türkiye'ye Rusya'dan kaç turist geldi?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet