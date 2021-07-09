Hayvanları Koruma Kanunu yasalaştı, ‘kısırlaştırma seferberliği başlıyor’

Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Ancak kanun, hayvan hakları savunucularını ve muhalefeti çok da mutlu etmedi. Peki, AK Parti cephesi eleştirilere ne diyor?

Hayvanları Koruma Kanunu, TBMM yapılan değişiklikle güncellendi. Yeni değişikliğe göre, hayvanlar 'mal' ya da 'eşya' olarak değil, 'can' statüsünde değerlendirilecek. Hayvanlara karşı işlenen suçlara hapis cezalarının önü de açıldı. Evcil hayvanı kasten öldürene 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Hayvanlara yönelik cinsel saldırı ve işkenceye ise 3 yıla kadar hapis cezası da getiriliyor.

‘Belediyelere mali destek sağlandı’

Hayvanları Koruma Kanun’un hazırlık aşamasında yer alan AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme ile birlikte yaşanacak değişikliği Sputnik’e anlattı:

“5199 Sayılı Kanun’un temel hatalarından bir tanesi hayvanın mal ve eşya gibi görülmesiydi. Şimdi hayvanlar mal ve eşya olmaktan çıktı, can niteliği kazandı. Cezaların veriliş şekli kanuna uygun hale getirildi. Belediyelere verilen sorumluluklar ve yükler artırılmış oldu. Bunla ilgili olarak belediyelere mali destekte sağlandı. Cinsel saldır ve tecavüz suçuyla ilgi olarak 4 aydan – 3 yıla kadar bir hapis cezası hükmedildi.” Yasanın olmazsa olmazlarından bir tanesinin “kısırlaştırma olduğunu belirten Yel, “Bugüne kadar yılda 200 bin sokak hayvanı kısırlaştırılıyordu. Yasadan sonra bu, bir milyona kadar çıkacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlükleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar ve Belediyelerimizin bu konuda yapacaklar ile beraber bir kısırlaştırma seferberliği başlatmış olacağız”

‘Komisyon raporu, yasaya yüzde 90 oranında yansıdı’

Öte yandan muhalefetin ve hayvan hakları savunucularının eleştirilerinin başında Meclis’te 2019 yılında kurulan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun hazırlamış olduğu ve tüm siyasi partilerin üzerinde anlaştığı komisyon raporundaki önerilerine yasada yer almaması. Yel ise bu eleştirilere katılmıyor:

“Komisyon raporunun yüzde 90’ı bu yasaya yansıdı. O yasada, 5199 sayılı kanunu ilgilendirmeyen öneriler de yer alıyordu. Örneğin, 5199’un konuları dışında kalan kuş göç yollarına ilişkin öneriler de komisyon raporunda yer alıyordu. Bu, daha çok yabani hayatı ilgilendiren bir maddeydi. İlerleyen dönemde bu başlıklar altında da düzenleme yapılabilir.”

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