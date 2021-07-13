İBB Başkanı İmamoğlu 'Olimpizm Hareketi'ni başlattıklarını duyurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı' etkinliğinde 'Olimpizm Hareketi'nin başlatıldığını açıkladı. İmamoğlu "Hedefimiz İstanbul’un yakın bir gelecekte milyonlarca insanın spor yaptığı bir kente dönüştürmek, spor kültürünü tabana yaymak ve bir olimpizm hareketi başlatmak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehrin spor vizyonunu açıkladığı 'İstanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı' etkinliğinde, ' Olimpizm Hareketi'nin başlatıldığını duyurdu.

Bugün yeni bir hareket başlatıyoruz. Hedefimiz İstanbul’un yakın bir gelecekte milyonlarca insanın spor yaptığı bir kente dönüştürmek, spor kültürünü tabana yaymak ve bir olimpizm hareketi başlatmak. https://t.co/HR05OstKuB — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 13, 2021

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İmamoğlu yaptığı konuşmada 'asıl maksadın bir spor kültürü oluşturmak' olduğunu söyleyerek "Hedefimiz İstanbul’un yakın bir gelecekte milyonlarca insanın spor yaptığı bir kente dönüştürmek, spor kültürünü tabana yaymak ve bir olimpizm hareketi başlatmak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Olimpizm Hareketi' başlattıklarını açıkladı: 'Hedefimiz İstanbul'u milyonlarca insanın spor yaptığı bir kente dönüştürmek' https://t.co/bEhwebi0vY pic.twitter.com/1TRzhXPdAd — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 13, 2021

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