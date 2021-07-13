Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan askerler 47 yıl sonra bir araya geldi

Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev yapan askerler, Muharip Gaziler Derneği’nin düzenlediği fotoğraf sergisinde bir araya geldi. Kıbrıs Harekatı’nın konu edildiği sergide askerler amaçlarının o dönem yaşananları genç kuşaklara aktarmak olduğunu belirtti.

Türk askerinin Kıbrıs’a çıkmasının üzerinden 47 yıl geçti. 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan askerler, Muharip Gaziler Derneği’nin düzenlediği fotoğraf sergisinde buluştu.

Ankara’da düzenlenen sergi için bir araya gelen askerler arasında, harekat kapsamında paraşütle adaya inen ilk birlikte yer alan askerler de vardı. Askerler 47 yıl önce yaşadıklarını Sputnik’e anlattı.

‘Amacımız gençlere o günleri anlatmak’

Kendisi de bir Kıbrıs Gazisi olan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mithat Işık serginin amacını şu şekilde anlattı:

“Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye’nin Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri tarafından düzenlenen deniz aşırı bir harekattı. Bu harekatla Rum ve Yunanlılarının planları bozulmuş oldu. Şimdi biz Doğu Akdeniz’de varsak ve güney sınırımızın güvende olması Kıbrıs Adası’nda Kıbrıs Türkünün var olması sayesindedir. Kıbrıs Barış Harekatı yapılmamış olsaydı Kıbrıs’ta hiçbir Türk kalmazdı. Bu sergi ile o gün yaşanan olayları yeni kuşaklara anlatmak istiyoruz.”

‘Çatışmalarda en fazla zayiat veren tabur bizimkiydi’

47 yıl önce paraşütle adaya inenler arasında bulunan ve 1974 yılında teğmen rütbesi ile görev yapan Aziz Akal, o günü “O dönemde kısa bir süre içerisinde hazırlık yaptık. Çok eğitimli askerler tarafından harekat kısa süre içerisinde başarıldı” sözleri ile anlattı.

Kıbrıs Harekatı’na teğmen olarak katılan Ahmet Özkoca ise yaşananları şu ifadelerle aktardı:

“İlk gün paraşütle bölgeye atlayan grubun içerisinde yer aldım. 3’üncü Paraşüt Taburu Havan Takım Komutanı olarak görev yaptım. Paraşütle atladıktan sonra Beşparmak Dağları Bölgesi’nde çatışmalara katıldım. Çatışmalarda en fazla zayiat veren tabur bizim taburumuzdu. Ben de orada yaralandım.”

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