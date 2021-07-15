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    The Ukrainian Navy Hetman Sahaidachnyi frigate (R) and United States Navy missile destroyer Donald Cook (DDG-75) are moored near one another during the international drill Sea Breeze-2015 which officially begins in southern Ukrainian city of Odessa, on September 1, 2015.

    'Karadeniz ülkeleri, bölgedeki NATO tatbikatlarına karşı'

    © AFP 2021 / ALEXEY KRAVTSOV
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    https://tr.sputniknews.com/columnists/202107151044969285-karadeniz-ulkeleri-bolgedeki-nato-tatbikatlarina-karsi/

    Karadeniz’de NATO’nun gerçekleştirdiği Deniz Esintisi 2021 tatbikatının yankısı sürerken bu kez aynı bölgede başlatılan Cossack Mace 2021 tatbikatını yorumlayan Rus uzman Boldırev, bu tür tatbikatların istikrar ve güvenliği sağlamak için değil, yeni bir gerilim dalgası yaratmak amacıyla yapıldığını ifade etti.

    Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Türkiye Bölümü Araştırma Görevlisi ve Karadeniz uzmanı Dr. Andrey Boldırev, NATO’nun Deniz Esintisi 2021 tatbikatından hemen sonra Ukrayna ordusunun ABD, İngiltere, Kanada ve İsveç kuvvetleri ile birlikte aynı bölgede başlattığı Cossack Mace 2021 tatbikatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Boldırev, bu tür tatbikatların istikrar ve güvenliği sağlamak için değil, yeni bir gerilim dalgası yaratmak amacıyla yapıldığını vurguladı:

    "Karadeniz'de İngiliz muhrip Defender’in kasıtlı bir provokasyon sonucu karıştığı olay, Batılı ülkelerin gerçek hedeflerini gözler önüne serdi. Bu ülkeler bölgede istikrar ve güvenliği sağlamakla ilgilenmiyor. Onların görevi durumu alevlendirmek, yeni bir gerilim dalgasını tetiklemektir ve bu, kardeş Ukrayna halkına barış ve yardım eli uzatan üst düzey Rus yönetiminin yapıcı eylemlerine karşı yapılan bir şey."

    © Sputnik / Денис Петров
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    Yeni başlayan tatbikatta Ukrayna’nın dışında Karadeniz ülkelerinin yer almadığına dikkat çeken Boldırev, bunun Karadeniz devletlerinin ve en önemlisi Türkiye'nin bu manevralara ilgisizliğini gösterdiğini söyledi.

    Rus uzman, "Cossack Mace 2021 tatbikatı bizim, NATO ve modern Ukrayna arasında sinirleri geren oyundan başka bir şey değil. Geçen hafta sona eren Deniz Esintisi 2021 tatbikatlarının aksine Karadeniz ülkelerinin bu tatbikata katılmaması dikkat çeken bir durum. Bu bence Karadeniz devletlerinin ve en önemlisi Türkiye'nin, özellikle Defender olayından sonra Karadeniz'de gerilimin daha da tırmanmasına ilgi duymadıklarını gösteriyor. Zira güç gösterisi için herhangi bir neden yok. Oysa NATO'nun buna resmen evet demesi gerilimin tırmanmasına yol açabilir. Bence Karadeniz devletleri, uzak Batı ülkelerinden daha fazla provokasyondan kaçınmak amacıyla Cossack Mace tatbikatına katılmıyor" ifadelerini kullandı.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Tatbikat, İngiltere, Ukrayna, ABD, Dr. Andrey Boldırev, Deniz Esintisi 2021, Karadeniz, NATO, Cossack Mace 2021
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