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    Leningrad NGS

    Akkuyu NGS’de çalışacak personel Leningrad NGS’de eğitiliyor

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202107161044979780-akkuyu-ngsde-calisacak-personel-leningrad-ngsde-egitiliyor/

    Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunan Leningrad Nükleer Santrali kapılarını dijital ortamda Türk gazetecilere açtı. Mersin Akkuyu’da inşa edilecek olan santralin büyük ölçüde benzeri konumunda durumdaki nükleer santralde Türk Mühendisler de eğitim alıyor.

    Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un koronavirüs salgını nedeniyle sanal olarak düzenlediği turda, kurulu güç bakımından Rusya’nın en büyük nükleer santrali olan Leningrad NGS’nin çalışma sistemi, santralin bölge ekonomisine katkısı hakkında Türk Gazetecilere bilgi verildi.  

    Nükleer Güç Santrali (NGS) Uzmanı Ruslan Kotykov, Rusya'nın işletme halindeki en büyük santrallerinden Leningrad NGS'nin Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu NGS ile benzer teknolojiye sahip olduğunu belirterek, söz konusu santrallerde katmanlı güvenlik sistemlerinin en uç senaryolara hazırlıklı olduğunu söyledi.

    27 Türk mühendis eğitim aldı

    Akkuyu NGS’de görev yapacak olan personelin eğitimlerinin de Leningrad NGS’de yapıldığına dikkat çeken Kotykov “Akkuyu NGS’de görev yapan uzmanlara da eğitim veriliyor. Buna göre 2021 yılında 27'si Türk olmak üzere toplam 88 Akkuyu NGS uzmanına eğitim verildi. Türk uzmanlar, MEPhI'de eğitim görürken, Rus nükleer santrallerinde uygulamalı eğitim alıyorlar. Akkuyu NGS çalışanları sadece eğitim birimlerinde değil, aynı zamanda Akkuyu'da bir sonraki çalışmalarda lisans almak, bağımsız çalışmak ve gerekli pozisyonlara kabul edilmek için gereken profesyonel bir eğitim programının bir parçası olarak yürütülen mesleki eğitim programına katılıyorlar. Bu kapsamda Rus nükleer santrallerinde (Leningrad NGS, Novovoronej NGS) uygulamalı staj yapma fırsatına da sahipler” ifadelerini kullandı.

    Siber saldırılara karşı korumalı

    Leningrad NGS'de güvenlik sistemlerinin yanı sıra rezerv yedek sistemlerin de mevcut olduğunu dile getiren Kotykov, saha şartları göz önünde bulundurularak, detaylı zemin etüt çalışmalarının yapıldığını ifade etti. Kotykov, siber saldırı durumunda özel geliştirilmiş sistemlerin devreye girdiğini vurgulayarak, "Bu sistemlerin de denetimleri düzenli olarak yapılıyor. Bu denetimlerden bugüne kadar başarıyla geçtik. Katmanlı güvenlik sistemlerimiz en uç senaryolara bile hazırlıklı" açıklamasında bulundu.

    Yerli turistler Leningrad NGS’nin olduğu bölgede tatil yapıyor

    Rosatom Halkla ilişkiler Departmanı Müdürü Andrey Alberti de santralin çevreye ve insan sağlığına etkisi için sürekli izleme çalışmaları yapıldığına değinerek, "Toprak, su gibi numuneler alınıp incelemeler yapılıyor. Bölgenin güvenli olduğunun en önemli kanıtı, St. Petersburg'tan yerli turistin tatil için burayı tercih etmesi. St. Petersburg'un günümüzde geldiği gelişmişlik seviyesinin Leningrad NGS olmadan düşünmek zordur" değerlendirmesinde bulundu.

    Akkuyu’da aynı teknoloji var

    Leningrad NGS toplam 4 bin megavatı aşan kurulu gücüyle 2019'da Rusya'nın elektrik üretimi konusundaki en iyi üç nükleer santrali arasında yer alıyor. Santral, üçü RBMK-1000 tipi reaktör, biri ise Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Akkuyu NGS de dahil olmak üzere farklı ülkelerde gerçekleştirdiği uluslararası projeleri için referans niteliği taşıyan VVER-1200 tipi reaktörden oluşuyor. Akkuyu NGS'de de kullanılacak VVER-1200 tipi reaktör 3+ nesil olarak ifade ediliyor ve santral içinde aktif ve pasif güvenlik sistemlerini birleştirici özelliği bulunuyor.

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    Etiketler:
    Siber suçlar, siber korsan, siber savaş, atom enerjisi, Atom, atom, Elektrik, Türkiye, Rusya, Mersin, St. Petersburg, Su, toprak, Enerji, Nükleer, Leningrad, Akkuyu
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