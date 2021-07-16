Ahmetoğlu: Yunanistan’ın AİHM kararlarını uygulaması için mücadelemiz sürecek

Haziran ayının sonunda Yunanistan Yüksek Mahkemesi, İskeçe Türk Birliği'nin (İTB) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda yeniden tescil başvurusuna ret kararı verdi. Kararı Sputnik'e değerlendiren İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, 38 yıllık süreci şöyle anlattı:

“1983 yılında ülkemiz Yunanistan, Batı Trakya’da Türk yoktur politikasını geliştirdi. Bu politikanın bir yansıması olarak da isminde Türk İbaresi bulunan azınlık dernekleri olan İskeçe Türk Birliği, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği ve Gümülcine Türk Gençler Birliği derneklerinin önce tabelası söküldü, sonra kapatılmalarına karar verildi. Kapatma gerekçelerinde, Batı Trakya’da Türk azınlık olmadığı, burada yaşayan azınlığın Müslüman Yunan azınlık olduğu iddia ediliyordu. İskeçe Türk Birliği’nin hukuk mücadelesi en uzun süren hukuk mücadelesi oldu. İç hukuktaki, hukuk mücadelemiz 1983 yılında tabelamızın sökülmesi ile başladı. Mücadele 2005 yılına kadar devam etti. 2005 yılında Yunanistan Yargıtay’ı İskeçe Türk Birliği’nin kapatılma kararını onadı. Biz de bu kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürdük. 2008 yılda AİHM’de biz davayı oy birliği ile alınan karar ile kazandık. Yunanistan kapatma kararından dolayı mahkum edildi. Bu karardan sonra Yunanistan’ın iç hukuk yollarına başvurarak AİHM’in kararının uygulanmasını istedik. ‘Bizim resmi ve yasal statümüzü iade edin ve kapatılan İskeçe Türk Birliği’ni dernekler kütüğüne ekleyin’ dedik. Ne yazık ki Yunanistan AİHM kararını uygulamadı”

‘İkinci mahkeme sürecinde de red kararı çıktı’

AİHM’in kararı sonrasında da hukuk mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Ahmetoğlu, Yunanistan’ın kendi çıkardığı yasaları da uygulamadığını savundu. Ahmetoğlu, “2017 yılında Yunanistan Adalet Bakanlığı bir yasa çıkardı. Bu yasa ‘Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava kazananlarla ilgili kararlarının Yunanistan mahkemeleri tarafından da onaylanmasını’ öngören bir yasaydı. Biz de bu yasaya dayanarak, 2017 yılında yeniden iç hukukta bir dava süreci başlattık. 2008’yılındaki AİHM kararından sonra bu ikinci iç hukuk maratonu oldu. İkinci davayı da istinaf mahkemesi red kararı verdi. Kararı yeniden Yargıtay’a götürdük. Pandemi süreci başlayınca dava ertelendi ve Yargıtay kararını 30 Haziran 2021 tarihinde açıkladı. Yargıtay’ın da kararı yine aleyhimizde oldu. İskeçe Türk Birliği AİHM kararının uygulanmasını isterken, ülkemiz Yunanistan’ın mahkemeleri ikinci kez ve yeni yasaya rağmen bu kararı ısrarla uygulamadı” dedi.

‘Yeniden AİHM'e gidebiliriz’

Yunanistan mahkemelerinin kararları karşısında hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Ahmetoğlu “Geçen günlerde yapmış olduğumuz demokratik gösteri bu karara karşı tepkimizi göstermek içindi. Bundan sonra önümüzde birkaç seçenek var. Bunlardan bir tanesi tekrar AİHM’e başvurmak. Ülkemiz Yunanistan sürekli olarak uluslararası hukuku öne sürüyor. Uluslararası hukuktan bahsedeceksek olursak, İskeçe Türk Birliği ile ilgili kararın ve diğer azınlık dernekleriyle ilgili AİHM kararlarının uygulanması gerekiyor. Ülkemiz Yunanistan’ın bu kararı uygulamasını bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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