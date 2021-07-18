Rafine bor ihracatında rekor yılı

Türkiye 100’den fazla ülkeye 1 milyar dolarlık bor ihracatı yaptı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez: "Eti Maden dünya bor pazarının bu yıl yüzde 62’sine hakim. Hedefimiz bu yıl 2.5 milyon ton bor satışı ile 1 milyar dolarlık ihracat yapmaktı. Yılın ilk 6 ayında tarihi bir rekorla 1 milyon 360 bin ton rafine bor ürünü satışı gerçekleştirdik" dedi.

Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye, bor mineralini katma değeri yüksek ürünlere çevirerek rafine bor ihracatında bu yıl rekor gerçekleştirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılın ilk yarısında Eti Maden’in tarihi bir rekorla yaklaşık 1 milyon 360 bin ton rafine bor ürünü satışı gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu yılın tamamında 100’den fazla ülkeye yaklaşık 2 milyon 500 bin ton ihracat yaparak 1 milyar dolarlık ihracat geliri elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Enerji Bakanı Dönmez, aralarında Sputnik muhabirinin de olduğu bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada Türkiye’nin Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde madenlerin de artık katma değeri yüksek ürünlere çevrilerek ihraç edildiğinin ifade etti.

Türkiye’nin madencilik sektörünün temel taşlarından olan Eti Maden’in dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 73’ü ve bor üretim kapasitesinin ise yaklaşık yüzde 48’ine sahip olduğunun altını çizen Dönmez, “Ülkemiz bugün küresel bor pazarında savunma, cam, tarım, seramik, deterjan ve diğer sektörlerde talep edilen geleneksel bor ürünlerinin tamamını üretebilir durumdadır. Ülkemizin dünya bor pazarındaki payı yüzde 62 seviyesine ulaşmış ve ana rakibi bu dönemde Eti Maden ile rekabet edemez bir pozisyona gelmiştir” ifadelerini kullandı.

22 adet bor ürünü bulunuyor

Eti Maden’in ürün portföyünde 22 adet farklı bor ürünü bulundurduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, “Eti Maden hem ürün çeşitliliğine, hem de farklı spekt değerlerde ürünlere sahip olup bor pazarında talep edilen bütün ürünleri üretebilmektedir. Eti Maden tarafından en çok satılan rafine bor ürünlerinin başında inşaattan temizlik sektörüne, tarımdan savunma alanına kadar pek çok sektörde kullanılan boraks pentahidrat, öğütülmüş kolemanit ve borik asit gelmektedir” dedi.

1 milyon 360 bin ton rafine bor ürünü satıldı

Eti Maden tarafından 2020 yılının ilk 6 ayında 828 bin ton, yılsonunda ise 1 milyon 738 bin ton rafine bor ürünü satışı gerçekleştirdiğini ifade eden Dönmez, “Eti Maden bu yılın ilk 6 ayında tarihi bir rekorla yaklaşık 1 milyon 360 bin ton rafine bor ürünü satışına ulaştı. 2021 yılı genelinde ise yaklaşık 2 milyon 500 bin ton bor satışı ile 1 milyar dolar satış geliri elde etmeyi hedefliyoruz. Eti Maden’in söz konusu satışlarının yaklaşık yüzde 97’si ihracat gelirlerinden oluşuyor. Böylece ülkemizin cari açığına da önemli bir katkı sunmuş oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Çin'e ihracat trenle yapıldı

Dünyada oluşabilecek acil bor ürünleri talebinin ihtiyaç olması halinde demiryolu ile gerçekleştirildiğinin altını çizen Dönmez, “2021 yılı içerisinde Çin’e demiryolu ile ilk ihracatımızı gerçekleştirdik” dedi.

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