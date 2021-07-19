TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Kurbanda hayvan sıkıntısı yaşanmaz

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı’nda kurbanlık sıkıntısının yaşanmayacağına dikkat çekti. Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamış olduğu vekaletle kurban kesim ücretlerinin, üreticiyi memnun etmediğine de vurgu yaptı.

Sputnik, “Kurban Bayramı’nda, kurban edilecek hayvan sayısının yeterli olup olmadığı” sorusunu Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’e yöneltti. Türkiye’deki hayvan varlığının artırılmasına yönelik son yıllarda çalışmalar olduğunu ifade eden Çelik şunları söyledi:

“Her kurban döneminde olduğu gibi bu bayramda da birlik olarak büyük bir organizasyon gerçekleştirdik. Hükümetimizin destekleri ile son yıllarda hayvan varlığında önemli bir artış oldu. Bu yıl gerekli hayvan olmakla birlikte, stoklarda da yeterli sayıda hayvan bulunmaktadır. Hayvan varlığı konusunda hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Dört buçuk milyon küçükbaş hayvanımız kurban edilmeyi beklemektedir.”

'Fiyatlarda artış az'

Kurbanlık fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Çelik artış oranlarını da açıkladı. Çelik “Geçen yıla oranla hayvan fiyatlarında yüzde 5 ile 10 arasında bir artış oldu. Fakat bu artış biz üreticileri tatmin etmemektedir. Girdi maliyetlerinde, yem fiyatlarında yüzde 80 ile 100 arasında bir artış söz konusu. Artan maliyetlere karşı şu andaki fiyatlar biraz belimiz bükmektedir. Diyanet İşler Başkanlığı, Kızılay gibi kurumların açıkladığı vekaletle kurban kesim ücretleri üreticiyi memnun etmemiştir” dedi.

'Bir yaşından küçük hayvan kurban edilmemeli'

Kurban edilecek hayvanlarla ilgili de bilgi veren Çelik, vatandaşların hayvanlarını görerek almalarını önerdi. Çelik “Bir yaşının altında hayvanlar kurban edilmemeli, vatandaşlar hayvanlarını görerek beğenerek satın almalı, bazı işletmeler çok uygun fiyata taksitle kurbanlık sattıklarını söylüyor. Bunların nasıl ve hangi hayvanları kurban etikleri konusunda endişelerimiz var” uyarısında bulundu.

'Elinde ürünü kalan üretici yok pahasına satmasın'

Konuşmasında üreticilere de seslenen Birlik Başkanı Çelik “Ürünü elinde kalan üreticilerimiz ellerindeki ürünlerini yok pahasına satmasın. Bu dönemde üreticilerin ellerinde kalan ürünleri satın almak için bekleyen fırsatçılara dikkat etsinler” dedi.

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