Kasaplar Federasyonu Başkanı Yalçındağ: Sokakta kıyma çektirmeyin

Kurban Bayramı’nın ilk günü, ülke genelinde 200 bin tona yakın et üretiminin gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun için 900 bine yakın büyükbaş, 3,5 milyona yakın küçükbaş hayvan kurban edilecek. Bu etlerin kısa süre içerisinde işlenmesi ve saklanmaya uygun hale getirilmesi gerekiyor. Etlerin işlenmesinin sağlıksız ve uygun olmayan ortamda gerçekleşmesi ise etlerin bozulmasına neden olabiliyor.

Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ vatandaşları etlerin işlenmesi ve saklanması konusunda dikkat etmeleri konusunda uyardı. Sputnik’e değerlendirme yapan Yalçındağ şunları söyledi:

“Kurbanın kesilmesi ve kurban etinin işlenmesi uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il valiliklerine gönderdiği çok net bir genelgesi var. Et satışına izin verilen kayıtlı onaylı işletmeler dışında kurban etlerinin hazırlanması, kıyma çekilmesi, halk sağlı açısından yasaklandı. Kurumlarımızın bu konuya dikkat etmelerini istiyoruz. Burada önemli olan halk sağlığıdır.”

Sokakta kıyma çektirmeyin

Kurban Bayramı sürecinde sokak aralarında kurulan kıyma çekme tezgahlarına dikkat çeken Yalçındağ “Senenin en sıcak aylarındayız. Bu etler kısa sürede bozulabilir, üzerlerinden temizlenmesi gereken parçalar olabilir. Sorumsuz insanların seneden seneye kömürlüklerinden, depolarından çıkardığı makinelerle kıyma yapmaya soyunmaları son derece yanlış” değerlendirmesinde bulundu.

Etleri plastik poşette bekletmeyin

Kesildikten sonra etlerin işlenmesi için soğumasının beklenmesi gerektiğini de belirten Yalçındağ “Kurbanınızı soğuduktan sonra parçalayın. Kurban etlerini naylon poşetlerde, naylon leğenlerde ve kovlarda taşıyorsak bu etleri, eve gider gitmez plastik ürünlerden çıkartalım. Etleri güneş almayan temiz bir örtü serilmiş masanın üzerinde veya cam kaplarda dolaba koyarak dinlenmeye bırakalım. Etler dinlendikten sonra mahallemizdeki kasaplara götürerek, etlerimizi işletelim” tavsiyesinde bulundu.

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