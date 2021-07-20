Prof. Oğuztürk: Kurban kesimleri yalnızca belgeli kasaplara yaptırılmalı

Her yıl kurban kesmek için eline bıçak alan acemi kasaplar yaralanarak hastanelerin yolunu tutuyor. Yetersiz ve geç yapılan ilk yardım ciddi sonuçlara neden olabiliyor. Sputnik’e konuşan Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, acemice kurban kesimine girişilmemesi gerektiğine işaret etti.

Koronavirüs tehlikesinin sürdüğüne belirten Oğuztürk “Ülkemizin Kovid-19 ile mücadele ettiği bu süreçte pandeminin etkisiyle Kurban Bayramı geleneklerimizde değişiklik yaparak mesafe kurallarına uymamız, sağlık kurallarına azami uyum gösterilen kurban kesim yerlerinde kalabalık oluşturmayacak şekilde, kesim yaptırmamız gerekmektedir” dedi.

‘Kesme işini deneyimli kişilere bırakın’

Yaralanmalara karşı her önüne gelenin eline bıçak almaması gerektiğine dikkat eden Oğuztürk şunları söyledi:

“Türkiye'de her yıl kurbanlık kesimleri sırasında yüzlerce acemi kasap yaralanıyor. Olası yaralanmaların önüne geçmek ve bayramın hüsranla geçmemesi için kesimler belgeli kasaplara yaptırılmalıdır. Buna rağmen gerçekleşme ihtimali olacak yaralanmalarda vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması adına yapması gerekenler bulunmaktadır: Yaralanan kişinin aktif kanaması varsa kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır, kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncı arttırılır, gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır, kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır, Kanayan bölge yukarı doğru kaldırılır. Eğer bu yöntemlerle de kanama durdurulamamış ise ya da çok yaralının olduğu ve ilkyardımcının yetersiz kaldığı durumlarda, en son tercih olarak turnike dediğimiz yöntem uygulanır.”

‘Uzuv kopmalarında ilk 6 saat önemli’

Prof. Dr. Oğuztürk acemi kasapların karıştıkları kazalarında, uzuv kopması gibi bir durumun ortaya çıkması sonucunda yapılması gereken ilk yardımla ilgili de şu uyarıları yaptı:

“Yaralanma sonrası eğer uzuv kopması varsa kopan parça dikkatli bir şekilde alınıp temiz nemli bir beze sarılarak su geçirmez kuru bir torbaya koyulur. Müdahale edilecek sağlık kuruluşuna ulaşana kadar kopan uzvun canlı kalma süresini uzatabilmek adına serin bir ortamda gönderilmesi gerekir. Bu durumda buzlu su torbası hazırlanır. Daha önce hazırlanan kopan parçanın konulduğu poşet ile su poşeti bir kap içerisine konularak sağlık kuruluşuna gönderilir. Kopan parça kesinlikle doğrudan buz kalıbının üzerine konulmamalıdır. Çünkü donma sonucunda uzvun yerine dikilme şansı kalmamaktadır. Sağlık kuruluşuna kopan parça ve yaralı kişinin aynı araçla ve kritik süre olan 6 saat geçmeden ulaştırılması gerekmektedir.”

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