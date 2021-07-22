Kısıtlamaların ardından düğün dansına ilgi tırmanışa geçti: ‘Çoğu gelin ve damat, Viyana Valsi yapmak istiyor’

Türkiye’de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla düğün hazırlığına başlayan gelin ve damatlar dans kurslarının yolunu tuttu. Türkiye Dans Sporları Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Berkan Kaymaz, taleplere yetişmekte zorlandıklarını belirtti:

“Düğün dansları için kurslara ilgi geçen seneye nazaran 5 kat arttı. Geçen sene düğün yapamayanlar da, bu seneye bıraktılar. Düğün dansına ilgi her sene artıyordu. Düğün danslarını veren okullar şimdi gece 12’ye kadar düğün dansı veriyorlar.”

‘Düğüne bir gün kala dans öğrenmek için gelen çiftler oluyor’

Salsa eğitmeni Kaymaz “İyi bir dans ortaya koymak için en az 6-7 saat ders almak gerekiyor” diyerek şunları söyledi:

“Önceden gelsinler, son 2-3 gün gelenler de var, son gün arayan, gelenler de var. Bazen cuma günü arıyorlar, cumartesi düğünleri var. Dans böyle bir şey değil. Kas hafızasının oturması lazım. 1 ay önce gelen çiftlerde olumlu sonuç alıyoruz. Ortalama 6-7 saat civarı ve üzerindeki herhangi bir saat çalışan tüm çiftler hepsi güzel görünüyor. Ama o süreyi kısmaya başlayınca 3-4 saatte çiftler garip görünmeye başlıyor.” © DHA Kısıtlamalar kalktı, 18 yılın nikah rekoru kırıldı

‘Çoğu çift düğününde Viyana Valsi yapmak istiyor’

Çiftlerin en çok Viyana Valsi yapmak istediklerini ifade eden Kaymaz’a göre, bu çok revaçta olan dans aslında gelinlik giyen kadınlar için çok uygun değil:

“En çok vals ve türevleri tercih ediliyor. Herkes aslında Viyana Valsi yapmak istiyor Viyana Valsi maalesef her gelinlik modeliyle yapılabilecek bir dans değil. Onun için başka alternatifler buluyoruz. Rumba, yavaş danslar, tango, bachata ve türevleri, düğün danslarında kullanılıyor. Gelinlik seçimi dansta birinci sırada önemli. Biz görüşmelerimizde aynı şeyi söylüyoruz. Bütün gelinlik modelleri ile her hareketi yapmaları mümkün değil. Bir sürü model var ağ kesim, prenses model, balık... Biz çok hakimiz yaptığımız iş dolayısıyla gelinlik modellerine. En iyi model, helen model. gerçek helen model, tarlatansız ve kuyruksuz. En zor dans edecekleri model ise tam balık modeli.”

‘Gelinler ‘Eşim iyi değil’ diyor ama damatlar da yetenekli’

Dans kursunda kısa sürede hızla yol alınabildiğini dile getiren antrenör, "Gelinler genelde ‘eşim iyi değil diyor’ ama bir bakıyoruz ki damat her şeyi çok rahat yapıyor. Dans bilmekte sorun yok aslında. Hiç bilmeyebilirler ama algıları açık olsun yeterli" dedi.

‘Düğün dansı 2005 yılındaki dans yarışmalarıyla popüler oldu, 7 bin çift bizden ders aldı’

Türkiye’de düğün dansı merakının televizyon programları ile başladığına dikkat çeken Berkan Kaymaz, seneler içinde sektörün genişlediğinden de bahsetti:

“2005-2006 yılları civarında başladı düğün dansına ilgi. O dönemde televizyon programları vardı. ‘Benimle Dans Eder misin?’ gibi. O programlar yayınlanınca önce dansa ilgi arttı. Daha sonra da Youtube’un açılması ile, dünyada da insanların düğünlerinde dans ettiklerini gördü Türk çiftler. Ordan sonra ilgi arttı. 2014 2015 senesinde de dans okulu sayısı da arttı. Senede 300’e yakın düğün dansı dersi veriyoruz. 15 yıldır yaklaşık 7 bine yakın çift gördüm ben. Bu 7 binin içinde bir çift vardı ki, dans derslerini aldılar, her şey bitti, gelinlikli provalarını yaptık. Düğünden bir gün önce ayrıldılar.”

‘Provalarda da keyif alıyoruz’

Düğünlerine kısa bir süre kala, dans kursu almak isteyen Duygu Bilgin ve Hakan Ataoğlu da bu isteklerinin sebebini şu şekilde açıkladılar:

“Emek veriyoruz 5-6 ay düğün hazırlığında. Düğünde birkaç dakika da olsa insanların bizi izlemesi hoşumuza gidiyor. Sadece bize ait olan nadir şeylerden birisi olacak bu. Provalarda da keyif alıyoruz. Vals yapmaya çalışacağız.”

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