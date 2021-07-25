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    İkinci el araç alım-satım

    İkinci el araç fiyatlarında yüzde 6 ila 8 artış olması bekleniyor

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    Araç alım-satımlarında talep artışı yaşanacağı öngörülüyor. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Ağustos ayında ikinci el araç fiyatlarında yüzde 6 ila yüzde 8 arasında bir artışın olacağını söyledi.

    Kurban Bayramı sonrası, sıfır kilometre ve ikinci el araç alım-satımlarında bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yaşanacak bu hareketliği ve fiyatlara etkilerini Sputnik’e değerlendirdi.

    Yalçın, “Esas hareketlenmenin bayram öncesi olmasını bekliyorduk ancak o hareketlenme gerçekleşmedi. Bayram sonrasında bu hareketlenmenin özellikle ikinci el araç satışlarında ivmeleneceğini düşünüyoruz. Ağustos ve Eylül ayları, ikinci elde çok hareketli bir sürecin yaşanacağı dönem olacak” ifadelerini kullandı.

    “Sıfır kilometre araçlarda Ocak ve Haziran ayları arasında 70-80 bin bandında aylık satış adedi vardı. Fakat şu an döviz kurunun ve faizlerin yüksekliği açıkçası Temmuz ayı itibarıyla sıfır kilometre araç alımına biraz sekte vuracak” diyen Yalçın, şöyle devam etti:

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    “Haziran’da 79 bin adet sıfır kilometre araç satılmıştı. Temmuz’da yaklaşık 55-60 bin seviyesine gerilmesini bekliyoruz. Sıfır kilometre araç ile ikinci el araç karşılaştırması yaptığımız zaman, ikinci elin sıfır araca göre 6 katı tekil satış olacağını öngörüyoruz. Bu da Ağustos’ta yaklaşık 300 bin adet tekil ikinci el araç satışı demektir. Sıfır kilometre araç fiyatlarında yaklaşık yüzde 5’lik bir artış söz konusu. Türkiye’de satılan 1.983 adet otomobilin ve hafif ticari sıfır aracın en çok satıldığı satış aralığı 300-400 bin Türk lirası arasında yaklaşık 151 tane araç modeli var. Bu araçların fiyatları aylık yaklaşık yüzde 5 civarında özellikle kurdan dolayı yükseliyor.”

    ‘Ağustos ayında talep artışı olacak’

    Cardata Genel Müdürü Yalçın, “İkinci elde en çok satılan fiyat aralığı 60 bin ila 110 bin Türk lirası arasında olan araçlar. Ağustos ayında yaşanacak olan talep artışı ile birlikte ikinci el araç fiyatlarında da bir fiyat artışı bekliyoruz. Yüzde 6 ila yüzde 8 arasında bir artış olacak” diye de ekledi.

    Yalçın, Türkiye’de sıfır araç tedarikinde bir sorun olmadığını da sözlerine ekledi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

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    Etiketler:
    Kurban Bayramı, Bayram, Hüsamettin Yalçın, Turan Salcı, Cardata, Yerli otomobil, Otomobil, ikinci el otomobil, ikinci el, Araba
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