'Türkiye'de robotlaşma seviyesi bazı Avrupa ülkelerinden daha yüksek'

Türkiye’de dijitalleşmenin üst düzeyde olduğunu kaydeden Kuka Russia Genel Müdürü Dmitriy Kapişnikov, Türkiye’deki robotlaşmanın bazı Avrupa ülkelerine göre çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenen ‘Rusya-İslam Alemi: KazanSummit 2021’ kapsamında, 2015’ten bu yana faaliyet gösteren Makine Mühendisliği Forumu’nın yedincisi gerçekleştirildi. Tataristan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Ajansı’nın desteği ile Tataristan Cumhuriyeti Makine Mühendisliği Kümesi tarafından düzenlenen forumun amacı, endüstrinin dijitalleşmesi alanında deneyim alışverişi yapmak.

Forumun katılımcıları arasında bulunan KukaRussia Genel Direktörü Dmitriy Kapişnikov, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye'deki dijitalleşme düzeyine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Kuka şirketinin Türkiye’de de temsilciliği var. Orada büyük bölümümüz var. Bir dizi Türk entegratör ile iyi bir işbirliğimiz var. Onlar burada büyük ve oldukça umut verici projeler hayata geçiriyor. Rusya'da robot tabanlı teknolojiler uygulayan Türk firmalarıyla aktif olarak çalışıyoruz. Onları aktif olarak destekliyoruz.”

Türk şirketlerinin ulaştığı üst düzeydeki robotlaşmaya dikkat çeken Kapişnikov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Coşkunöz gibi Türk üreticilerden bahsedecek olursak elbette onlar oldukça üst düzeyde bilişimleşmeye sahip. Aslında Türkiye'de robotlaşma seviyesinin üst düzeyde olduğu, hatta bazı Avrupa ülkelerine göre çok daha yüksek olduğu bir sır değil. Bu nedenle bu alanda Türkiye ile ilişkilerimizi sürdürmeye çalışıyoruz”.

Kuka, otomasyon alanında faaliyet gösteren uluslararası bir konsorsiyum.

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