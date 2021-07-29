'Rusya'nın genç diplomatları Türk meslektaşlarıyla işbirliğini artırmayı planlıyor'

Forum kapsamında paneller, bilimsel yuvarlak masa toplantıları, çeşitli oturumlar, sunum, sergi ve konferansların yanı sıra atölye çalışmaları ve eğitimler dahil 100’ü aşkın etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu yıl Kazan zirvesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin genç diplomatlarının 5. forumu da düzenleniyor. Foruma, farklı ülkelerin dışişleri teşkilatlarının genç çalışanlarının yanı sıra, tanınmış kamu görevlileri, siyasi şahsiyetler, diplomatlar ve hükümet yetkilileri katılıyor.

Forumda bu yıl ilk kez Rossotrudniçestvo’nun (Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı) 'Yeni Nesil' programı sayesinde kamu diplomasisi, bilimsel kurumlar, İİT ülkelerinin önde gelen medya kuruluşlarının temsilcileri de yer alıyor.

Forumun ana başlıkları arasında, pandemi (Kovid-19) döneminde diplomasinin gelişimi, İİT ülkelerinin modern uluslararası ilişkilere katkısı, İslam dünyasının genç diplomatlarının dış politika gündeminin şekillendirilmesindeki rolünün yanı sıra, Ortadoğu'da kolektif güvenliğin sağlanması konuları ve genel olarak Rusya ile İİT ülkelerinin yeni zorluklara ve tehditlere karşı işbirliğinin geliştirilmesine yönelik perspektifler bulunuyor.

Sputnik’e konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Genç Diplomatlar Konseyi Başkanı Konstantin Kolpakov, Türkiye’nin genç diplomatlarla ilişkiler açısından öncelikli ortaklarından biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, genç diplomatlarla ilişkiler açısından bizim için öncelikli ortaklardan biri. Bugün forumda, Rossotrudniçestvo'nun ‘Yeni Nesil’ programı kapsamında burada bulunan bir Türk uzmanımız var. Farklı katılımcılarla formatımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Burada, Kazan'da Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu bulunuyor. Türk diplomatlar, çeşitli diplomatik etkinliklerin düzenlenmesinde aktif olarak yer alan ortaklarımızdır. Gelecekte ikili etkileşimlere geçeceğimiz gerçeğinden hareket ediyoruz. Genç Diplomatlar Konseyi'nin girişimlerinden biri de genç meslektaşlarımızla ikili ilişkiler kurulmasıdır. Bunun için diğer ülkelerin dışişleri bakanlıkları bünyesinde faaliyet yürüten konseyimiz benzeri teşkilatlar arıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı Gençlik Konseyi ile imzaladığımız anlaşma bunun güzel bir örneğidir. Bu pratiği aktif olarak çalıştığımız diğer ülkelere de yaymak istiyoruz. Bu bağlamda Türkiye bizim için önemli bir diplomatik odak, büyük ilgi gösterilmesi gereken bir ülkedir ve onunla çalışmalarımızı artırmak niyetindeyiz."

Kolpakov, Rus-Türk kamu forumu çerçevesinde bir Rus-Türk genç diplomatlar forumu düzenlemenin olasılığıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Rusya Dışişleri Bakanlığı Genç Diplomatlar Konseyi olarak böyle bir girişimi destekleriz. Her iki elimizi kaldırarak ‘evet’ deriz. Gerçekleşmesi halinde, elbette Rus-Türk kamu forumu çerçevesinde bir platform hazırlayacağız. Bunun, Rossotrudniçestvo girişimleri çerçevesinde faaliyet gösteren en etkili ve temsil gücü yüksek forumlardan biri olduğunu biliyoruz. Forumda hem Rus hem de Türk taraflarından oldukça önemli uzmanlar yer alıyor. Üstelik hem kültür ve bilim, hem de ekonomi alanında ele alabileceğimiz bir çok konu var. Böyle bir seçeneği değerlendirmeye çalışacağız."

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