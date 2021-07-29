Kayıt
00:49 30 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    'Rusya'nın genç diplomatları Türk meslektaşlarıyla işbirliğini artırmayı planlıyor'

    © AA
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 22
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104034/47/1040344786_0:13:1280:733_1200x675_80_0_0_be5ee4ac42de827383a374579ea63eb8.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202107291045092892-rusyanin-genc-diplomatlari-turk-meslektaslariyla-isbirligini-artirmayi-planliyor/

    Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da, 12. Uluslararası Ekonomi Zirvesi 'Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi - 2021' başladı.

    Forum kapsamında paneller, bilimsel yuvarlak masa toplantıları, çeşitli oturumlar, sunum, sergi ve konferansların yanı sıra atölye çalışmaları ve eğitimler dahil 100’ü aşkın etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

    Bu yıl Kazan zirvesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin genç diplomatlarının 5. forumu da düzenleniyor. Foruma, farklı ülkelerin dışişleri teşkilatlarının genç çalışanlarının yanı sıra, tanınmış kamu görevlileri, siyasi şahsiyetler, diplomatlar ve hükümet yetkilileri katılıyor.

    Forumda bu yıl ilk kez Rossotrudniçestvo’nun (Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı) 'Yeni Nesil' programı sayesinde kamu diplomasisi, bilimsel kurumlar, İİT ülkelerinin önde gelen medya kuruluşlarının temsilcileri de yer alıyor.

    Forumun ana başlıkları arasında, pandemi (Kovid-19) döneminde diplomasinin gelişimi, İİT ülkelerinin modern uluslararası ilişkilere katkısı, İslam dünyasının genç diplomatlarının dış politika gündeminin şekillendirilmesindeki rolünün yanı sıra, Ortadoğu'da kolektif güvenliğin sağlanması konuları ve genel olarak Rusya ile İİT ülkelerinin yeni zorluklara ve tehditlere karşı işbirliğinin geliştirilmesine yönelik perspektifler bulunuyor.

    Sputnik’e konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Genç Diplomatlar Konseyi Başkanı Konstantin Kolpakov, Türkiye’nin genç diplomatlarla ilişkiler açısından öncelikli ortaklarından biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye, genç diplomatlarla ilişkiler açısından bizim için öncelikli ortaklardan biri. Bugün forumda, Rossotrudniçestvo'nun ‘Yeni Nesil’ programı kapsamında burada bulunan bir Türk uzmanımız var. Farklı katılımcılarla formatımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Burada, Kazan'da Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu bulunuyor. Türk diplomatlar, çeşitli diplomatik etkinliklerin düzenlenmesinde aktif olarak yer alan ortaklarımızdır. Gelecekte ikili etkileşimlere geçeceğimiz gerçeğinden hareket ediyoruz. Genç Diplomatlar Konseyi'nin girişimlerinden biri de genç meslektaşlarımızla ikili ilişkiler kurulmasıdır. Bunun için diğer ülkelerin dışişleri bakanlıkları bünyesinde faaliyet yürüten konseyimiz benzeri teşkilatlar arıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı Gençlik Konseyi ile imzaladığımız anlaşma bunun güzel bir örneğidir. Bu pratiği aktif olarak çalıştığımız diğer ülkelere de yaymak istiyoruz. Bu bağlamda Türkiye bizim için önemli bir diplomatik odak, büyük ilgi gösterilmesi gereken bir ülkedir ve onunla çalışmalarımızı artırmak niyetindeyiz."

    Kolpakov, Rus-Türk kamu forumu çerçevesinde bir Rus-Türk genç diplomatlar forumu düzenlemenin olasılığıyla ilgili olarak şunları söyledi:

    "Rusya Dışişleri Bakanlığı Genç Diplomatlar Konseyi olarak böyle bir girişimi destekleriz. Her iki elimizi kaldırarak ‘evet’ deriz. Gerçekleşmesi halinde, elbette Rus-Türk kamu forumu çerçevesinde bir platform hazırlayacağız. Bunun, Rossotrudniçestvo girişimleri çerçevesinde faaliyet gösteren en etkili ve temsil gücü yüksek forumlardan biri olduğunu biliyoruz. Forumda hem Rus hem de Türk taraflarından oldukça önemli uzmanlar yer alıyor. Üstelik hem kültür ve bilim, hem de ekonomi alanında ele alabileceğimiz bir çok konu var. Böyle bir seçeneği değerlendirmeye çalışacağız."

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Zirve, Kazan, Tataristan, Rusya, Konstantin Kolpakov
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Öte yandan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı. AFAD da Manavgat'taki yangına ilişkin, Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti açıklamasında bulundu.
    Manavgat'taki orman yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
    Karikatür
    Beyaz Saray’dan kurabiyeler
    İnfografik
    Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Checkmate
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet