'Rosatom, Akkuyu'nun 2023’te faaliyete geçmesi için mümkün olan her şey yapıyor'

Etkinliğin konuşmacılarından biri, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu'nun (Rosatom) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Başkanı Aleksandr Voronkov oldu.

Voronkov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Türkiye'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2023'te faaliyete geçmesi için Rus ve Türk tarafının mümkün olan her şey yaptıklarını dile getirdi.

Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2023'te faaliyet geçmesinin, sözleşmeden doğan bir yükümlülük olmadığını kaydeden Voronkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani Rosatom, Türk tarafıyla yapılan anlaşmaya göre, Akkuyu NGS’nin ilk ünitesini bu tarihte faaliyete geçirmek zorunda değil. Aynı zamanda, halihazırda bu sözleşmede olmayan hedefin yerine getirilmesi için Rosatom ve Türkiye yönetimi mümkün olan her şeyi yapıyor. Türk yönetiminin, santralin şantiyesinde kesintisiz çalışmayı sağlama çabaları özellikle dikkate değer. Pandeminin ilk dalgasında bile, tüm kurallara uyulması şartıyla uzmanların ülkeye girişi için gereken tüm izinler her zamanki gibi veriliyordu. Birçok ülkeye girişlerin oldukça zor olduğu bir dönemde Türkiye'de normal çalışma süreci sağlanmıştı. Bu, santralin yapımında gereken yeni uzmanların ülkeye girişini sağlama ve Rosatom’a takvime uygun olarak aralıksız çalışma fırsatını verdi. Santralin ilk ünitesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılında hizmete açılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Rosatom olarak mümkün olan her şey yapmaya devam edeceğiz."

