'Rusya ile Türkiye arasında helal standartlar konusunda yoğun diyalog planlanıyor'

Oturum sırasında, ulusal helal standartlarının geliştirilmesi ve örneğin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü’nün standartları gibi uluslararası standartlara uyumun sağlanmasına yönelik teklifler değerlendirildi.

Oturuma Rusya Federal Metroloji ve Teknik Düzenleme Ajansı Başkanı Anton Şalayev, SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt, Rusya Federal Akreditasyon Servisi Başkanı Nazariy Skrıpnik, Rusya Müftüler Konseyi'ne bağlı 'Helal' Uluslararası Standardizasyon ve Sertifikasyon Merkezi Genel Direktörü Aydar Gazizov, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu gibi önemli isimler katıldı.

Oturumda, İslami eğitim alanında ve helal ürünlerin standardizasyonu konularında Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğine özel önem verildi.

Rusya İslam Enstitüsü Rektörü, ‘Helal Ürünleri ve Hizmetleri’ Standardizasyon için Proje Teknik Komitesi'nin başkanı Rafik Muhametşin, Sputnik'e yaptığı açıklamada, bu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile uzun süredir işbirliği yapıyoruz, İslami eğitim alanında çalışıyoruz. Türkiye, devletimiz için din dahil her açıdan stratejik bir ortak. Çünkü ortak geleneklere ve halklarımızın yüzyıllardır uyguladığı benzer mezheplere sahibiz. Dolayısıyla bu bağlamda Türk eğitim sistemi de bizim için çok önemli. Kazan’daki Rusya İslam Üniversitesi’nin 25 mezunu, eğitimlerine Türkiye'nin farklı üniversitelerde devam ediyor, Ankara ve Bursa’da yüksek lisans ve doktora yapıyorlar. Bu nedenle Türkiye İslami eğitim sisteminde bizim için çok önemli bir ortak. İşbirliğimizi sürdürmeyi planlıyoruz."

Kazan Forumu kapsamında, eğitim sisteminin yanı sıra, helal standartizasyonun da ele alındığını söyleyen Muhametşin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konu bizim için çok önemli. Bu konuda İhsan Övüt Bey ile çok yararlı sohbetimiz oldu. Zafer Soylu Bey ile akreditasyonu konuştuk. Halihazırda SMIIC ile ilişkilerin kurulması konusu üzerinde çalışıyoruz. SMIIC tarafından geliştirilen standartlar artık dünyanın birçok ülkesinde uygulanıyor. Bu standartlar Rusya Federal Standartlar Kurumu Rosstandart’a, ulusal helal standartını geliştiren ilgili komiteye de iletildi. Akreditasyon dahil ulusal standartlarımızın uluslararası standartlara uyumu konusunda SMIIC ile aktif çalışıyoruz. Bu alanda önümüzdeki yıllarda Türk tarafı ile çok yoğun bir diyalog planlıyoruz."

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