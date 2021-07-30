'Rus ve Türk işletmeleri modern teknolojiler alanında işbirliğini artırıyor'

Etkinlik, Rusya-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun 17. oturumu kapsamında düzenlendi.

Rus-Türk İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye’nin birbirini tamamlayan ekonomilere sahip olduğunu kaydederek bunun kaçınılmaz olarak iki ülkenin işletmelerini işbirliğine ittiğini dile getirdi.

Rusya ve Türkiye'nin birbirleriyle ilişkileri geliştirmeye ve aralarında yoğun bir iş diyaloğunu sürdürmeye mahkum olduğunu söyleyen Palankoyev, "Biz komşuyuz. Birçok ortak ilgi alanımız var. Halklarımız mantalite olarak birbirine yakın. Rusyalılar Türkiye'yi çok seviyor. Türkler de Rusya'yı. Bunun en güzel kanıtı, Rusya'da faaliyet gösteren birkaç bin Türk şirketi. Birçok Türk vatandaşı onlarca yıldır Rusya'da yaşıyor, burada aileler kuruyor. Ekonomilerimiz rakip değil, birbirini tamamlıyor. Ekonomilerimizin anahtar sektörleri karşılıklı talep görüyor. Rusya ve Türkiye arasındaki ekonomik bağların gelişmesi için tüm ön koşullar var. Lojistik açıdan birbirimize yakın ve rahat konumda bulunuyoruz. Dolayısıyla Rusya ve Türkiye’nin birbiriyle ekonomik ilişkiler geliştirmeme şansı yok" yorumunda bulundu.

© Sputnik / Amur Gadjiev Ahmet Palankoyev

Palankoyev, geleneksel endüstrilerle sınırlı olmamak için modern teknolojileri kullanarak Rus-Türk iş birliğinin yeni alanlarını aramanın önemine dikkat çekti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın, Rusya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler çerçevesinde, daha önce oldukça başarılı çalışmaların yapıldığı geleneksel alanların bulunduğu yönündeki sözlerine işaret eden Palankoyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüzde bu alanlar seri üretim halinde çalışıyor. Bu, enerji kaynakları, tarım ürünleri, büyük inşaat projeleri ve benzer alanlardaki Rus-Türk işbirliği için geçerli. Ancak hayat akıyor. Bugün, Rus ve Türk iş dünyası arasındaki işbirliğini modern teknolojiler kullanarak nasıl yeni bir düzeye çıkarabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Örneğin Türkiye'de sağlık turizmi çok gelişmiş durumda. Türk tıbbi ekipman da bir anlamda fiyat ve kalite dikkate alındığında büyük rekabet gücüne sahip. Öte yandan Rus IT uzmanları tüm dünyada biliniyor. Amerika, Avrupa ve Asya'da çalışıyorlar. Büyük talep görüyorlar. Bu konuda büyük bir bilim okuluna sahibiz. Bence bu imkanlarımız Türkiye'nin ilgisini çeker. Halihazırda Rus teknolojilerini hem lojistiği hem de Türk şehirlerinin 'akıllı şehir' modeline göre işleyişini sağlamakta kullanmak için çalışıyoruz. Görevimiz, bu tür büyüme noktalarını bulmak ve onlara karşılıklı yarar temelinde gelişme fırsatı vermek."

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