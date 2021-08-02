Arter İletişim Direktörü Baliç: Hedefimiz çağdaş sanat yapıtlarını gelecek nesillerle buluşturmayı garanti altına almak

Arter İletişim Direktörü Baliç, “Türkiye’de çağdaş sanat alanında üretilmiş olan yapıtları bir arada tutmak, onları gelecek nesillerle buluşturmayı garanti altına almak, Arter’in hedeflerinden”

Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu’de İletişim Direktörü ve Genel Yayın Yönetmeni İlkay Baliç’ti.

İlkay Baliç, şunları kaydetti:

“Arter: Sanat İçin Alan Yaratmak, Türkiye’nin kültür hayatında on yılı aşkın süredir varlık gösteren ve ziyaretçilerini sanatın tüm disiplinlerindeki güncel üretimle buluşturan bu kurumun yola çıkışına ve hikâyesine yakından bir bakış sunuyor. Bu kapsamlı kitap, Arter’in 2010-2020 yılları arasındaki öyküsünü on kavram aracılığıyla ele alıyor: Arter, Bellek, Üretim, Yayın, İnşa, Buluşma, Bahane, Ses, Performans ve Beraber. Her biri kurumun tarihinde, felsefesinde veya programındaki belirleyici bir yöne vurgu yapan bu kavramlar etrafında örülen metin, emeği geçen kişilerin tanıklıklarıyla zenginleşiyor.”

2015’ten itibaren Arter’in İletişim Direktörlüğünü ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Baliç, “Arter’in kuruluşunun başlangıcında nihai olarak hedeflenen bir çağdaş sanat müzesi/kurumu kazandırmaktı… Arter’in hedeflerinden bir tanesi: “Türkiye’de çağdaş sanat alanında üretilmiş olan yapıtları bir arada tutmak, onları gelecek nesillerle buluşturmayı garanti altına almak. Arter’in koleksiyonu, uluslararası bir koleksiyon. 2021 itibarıyla yaklaşık 400 sanatçının 1.300’den fazla yapıtını barındırıyor” ifadelerini kullandı.

200’ün üzerinde yeni eser

Baliç, şöyle devam etti:

“Arter Öğrenme Programı, içinde yaşadığımız zamanı sanat aracılığıyla yorumlamaya yönelik süreç ve etkinlikler sunuyor. Herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlayan Öğrenme Programı, çağdaş sanatı üretildiği bağlam, ziyaretçilerin gündelik deneyimleri ve hayal gücüyle ilişkilendirerek yorumlamaya açıyor.”

Baliç, “Arter’in kuruluşunun arkasında, Türkiye’de çağdaş sanat üretiminin de desteklenmesi misyonu var. 2010’dan günümüze Arter’de sergilenmek üzere 200’ün üzerinde yeni eser üretildi” şeklinde konuştu.

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