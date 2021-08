Diyarbakır alarm veriyor: 'Hiç bu kadar kötü olmamıştı, yoğun bakım ve servisler dolu, hasta yatışı yapılamıyor'

Diyarbakır’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 4. pik yaşanıyor. Aşılama oranının düşük, vaka sayılarının yüksek olduğu kentte, kamu ve özel hastaneler dolup taştı.

Hastanelerde yoğun bakım servisleri dolarken, genel durumu kötüleşen Kovid hastaları yer olmadığı için acil servislerde bekletiliyor. Geçen hafta günlük bin vakanın çıktığı kentte, bu hafta günlük vaka sayısı 2 bine çıktığı belirtiliyor.

Hastanelerde yatan hasta sayısı 300’ü bulurken, yoğum bakımda yatan hasta sayısı ise 80 kişiye çıktı. 3 Ağustos tarihinde Türkiye genelinde 24 saatte 25 bine yakın vaka ve 126 can kaybı yaşanırken, sağlık örgütleri aynı gün Diyarbakır’da 2 bin yeni vaka ve 14 can kaybının yaşandığını duyurdu. Yürütülen kampanyalarla aşılama oranı 3 binden 24 bine çıkarken, aşıların tükenmesi nedeniyle sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, aşı yaptıramadan geri dönüyor.

'Yoğun bakımlar, servisler her yer dolu, dün yer olmadığı için hasta yatırılamadı'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, aşılanma konusunda yeterli kampanyanın yapılmadığına, STK’ların yaptığı aşı çağrılarında 24-25 bine çıkan aşılanma geçen Perşembe gününden itibaren stokta ciddi sorunlar olduğunu söyledi.

"Diyarbakır’da durum çok kötü ve çok sıkıntılı" diyen Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Kovid için açılan servisler hemen doluyor. Dün Diyarbakır’da hasta yatırılamadı. Yoğun bakımlar, servisler her yer dolu. Özel hastanelerden sadece bir hastane hasta kabul ediyor o da dolu. Yatırılması gereken hastalar yatırılamıyor ve acilde yatırılması gereken hastalar da eve gönderilmeye başlandı. Hiç bu kadar kötü olmamıştı. Geçen yıl ağustos ayında ve sonrasında kasım ayında yaşanan piklerde bile tüm bu pandemi sürecindeki yükselişlerde biz böyle bir şey yaşamadık. Şuan çok sıkıntılı. Yaz süreci ve sağlıkçılarda da bir yorgunluk var. Şöyle bir algı yaratıldı sanki aşılar geldi ve bu iş bitti diye. Halkta da bir duyarsızlık var. Kurallara uyulmuyor. Kapalı alanlarda bir araya gelişler, temasların olması gibi."

'Endişe verici varyantların bulunduğu ortamda süreç sıkıntılı bir hal aldı'

Aşılama oranının düşük olduğunu ve yürütülen kampanyalar ve yapılan çağrılarla aşılama oranının arttığını söyleyen Yerlikaya "Kampanyalarla birlikte aşılama oranı günlük 25 binlere kadar çıktı. Halkın aşıya talebi oldu ama bu kez aşı tükendi. Şu an randevu sistemi tekrar açıldı ve giderileceği söyleniyor ama gerçekten Diyarbakır alarm veriyor. Hiç bu kadar kötü olmamıştı. Endişe verici varyantların bulunduğu ortamda süreç sıkıntılı bir hal aldı. Eğer gerekli bir düzenleme yapılmazsa, maske, mesafe hijyen, kapalı ortamlarda bir araya gelinmemesi ve aşının yapılması gibi kuralların yanı sıra her şeyden önce hastanelere yönelik bir düzenlemenin yapılması lazım. Mesela özel hastanelerde ücretsiz şekilde bu hastaları kabul etmesi gerekir. Pandemi hastaneleri şu an tamamen Kovid'e ayrılmış durumda" dedi.

'Ameliyatlar durduruldu, neredeyse bütün sağlık hizmetleri durma noktasına geldi'

Kovid-19 hastalarındaki yüksek artış nedeniyle Diyarbakır’da ameliyatların yapılmadığını ve sağlık hizmetinin durma noktasına geldiğini ifade eden Yerlikaya şunları söyledi:

"Kovid dışında hastaların sağlık hizmeti alamaması ayrı bir sıkıntı. Mesela Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümü yeni hasta kabul etmiyor. Normal sağlık ihtiyacı olan yurttaşlar da bütün sağlıkçıların ve bütün hekimlerin Kovid'e yönelmesinden kaynaklı sağlık hizmetine ulaşamıyor. Ameliyatlar durduruldu, neredeyse bütün sağlık hizmetleri durma noktasına geldi. Vakalarda da ölümlerde de artışlar var. Günlük 2 bin vaka çıkıyor. Vefat sayısı da günlük 14-15 bulan günler oluyor. Vefatların tamamı aşısı tamamlanmamış olanlardır. Mesela 2 doz Sinovac olmuş ama bu yeterli değil 1 doz Biontech olması gerekir yada 2 doz Biontech olması gerekir."

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.