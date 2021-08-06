Dr. Baran Bozoğlu: Kovid-19’dan daha fazla insan, hava kirliliğinden ölüyor

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, Türkiye’deki hava kirliliğinin riskli boyutlarda olduğunu belirtti ve "Kovid-19’dan ölen insan sayısından daha fazla kişi, hava kirliliğinden hayatını kaybediyor” dedi.

Türkiye’nin birçok farklı noktasında çıkan orman yangınları sonrasında termik santrallerin yaşam alanları için nasıl bir tehlike oluşturduğu yeniden gündeme geldi. RS FM’de Sinan Onuş’la Ankara Masası programının konuğu olan İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği ve eski Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, “Dünyanın vazgeçtiği geri kalmış santrallerden kurtulmamız lazım” dedi ve gerekçelerini şöyle açıkladı:

“Dünyanın kömür termik santralden vazgeçtiği bir dönem yaşıyoruz, bizim de artık kömür termik santrali terk etmemiz gerekiyor ki bu felaketleri tekrar tartışmayalım. Kömür, bir fosil yakıt, yandığı zaman ortaya zehirli gazlar çıkıyor. Örneğin Zonguldak’ta inceleme yaptık, termik santral etki alanını değerlendirdik. Ülkemizin limit değerlerine uymadıklarını gördük. Kömür santrallerin olduğu her yerde yoğun bir hava kirliliği problemi var. Bunu aşabiliriz. Termik santrale, elektriğe ihtiyacımız var, evet. Enerji verimliliğini artırdığınız, enerji tüketimini de azalttığınız zaman bu termik santrale ihtiyacımız kalmayacak. Kamu kurumlarından başlamak üzere elektrik tüketimini azaltacak somut adımlar atmak gerekiyor.”

Türkiye’deki hava kirliliğinin riskli bir boyuta ulaştığının da altını çizen Bozoğlu, “2019 OECD raporu her yıl 30 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklıyor. Kovid’den daha fazla insan hava kirliliğinden ölüyor, bu çok net” ifadelerini kullandı.

‘Yeniköy Termik Santrali’ne doğru ilerleyen bir tehlike var’

Kemerköy Termik Santrali bölgesinde gerekli önlemlerin zamanında alınmasıyla korkulanın olmadığını belirten Bozoğlu, bu kez de Yeniköy Termik Santrali için bir tehlike oluştuğuna dikkat çekti.

Bozoğlu, “Yeniköy Termik Santrali’ne doğru bir tehlike var. Stok sahaları boşaltılmaya çalışılıyor. Şeffaf olmak önemli bu dönemlerde. Spekülasyonlar insanların kafasını karıştırıyor. Yeniköy için de bir açıklamaya ihtiyaç var” dedi.

‘Şu an hemen dönüş sürecine girmemek gerekiyor”

Ören bölgesindeki termik santrallin katı yakıtlarının yanmaması, Türkiye’nin rahat bir nefes almasını sağladı. Olası bir riske karşı boşaltılan yerleşim yerlerinde yaşayanlar da evlerine geri döndü. Tabii akıllara şu soru geldi, “Santral yanmadı ama mevcut yangının kirliliği bölge sakinleri için ne kadar risk oluşturuyor?” Dr. Baran Bozoğlu’nun bu soruya yanıtı şöyle oldu:

“Bir hava kirliliği riski var şu anda. Bunu kimse inkâr edemez. Boşaltmak iddialı olabilir ama ben imkânım varsa oraya gitmemeyi tercih ederim. Çevre Bakanlığı’na çağrı yapmak lazım. Bir an önce orada mobil ölçüm araçlarıyla ölçüm yapıp ondan sonra vatandaşların oraya dönmesini sağlamak lazım. Şu an hemen dönüş sürecine girmemek gerekiyor.”

‘Yağmur külün zararlı etkilerini azaltır’

Bozoğlu, orman yangınları ile beraber bölgeye dağılan külün nasıl bir etkisinin olduğunu ise şöyle anlattı:

“Bazıları çok küçük, bazıları büyük, canlıların solumasına zarar veren maddeler. Uzun vadede yaşam alanında birikmesi çevresel kirlilik oluşturuyor. Tarım alanı ve ormanda olması, fotosentezi engelliyor. Yağmur yağsa külün etkisi azalacaktır. Ormancılar külün yararlı olduğunu da söylüyor ama yaşadığımız olay yapay felaket.“

‘Kendi kendini yenilesin demek doğru olmaz’

Orman yangınlarının ardından bölgedeki ekosistemin nasıl eskisine döneceği de bir başka tartışma konusu. Bozoğlu, doğanın kendi kendisini yenilemesini beklemenin yanlış olduğunu söyledi ve şunları ifade etti:

“Orman yangınları eskiden de çıkıyordu. Ekosistemin yenilemesinin de bir parçası bu. Ancak buradaki yangınlar iklim krizi ile artmaya başladı. Yani insan kaynaklı. Bu, bir yapay felaket. Yüzyıl öncesinin doğal yangını ile karşılaştırıp, kendi kendini yenilesin demek doğru olmaz.”

‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kapatılıp güçlü bir yapıya dönüşmesi lazım’

Çevre konusunda ‘Ciddi bir yönetimsel sıkıntı’nın olduğunu savunan Bozoğlu, ‘Bu iş artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile olacak iş değil’ ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

“Müsilajı, atığı, ormanları yönetemediğimizi konuştuk. Yani bütünde ciddi bir yönetimsel problem var. Bu iş artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile olacak iş değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kapatılıp yerine güçlü, siyasetten arındırılmış bir yapı lazım. Yani Muğla’daki çevre ve şehircilik müdürünün koşa koşa gidip, ‘burada ne oldu, vatandaşım ne soluyacak’ anlayışının olduğu bir yapıya ihtiyacımız var.”

‘Ankara barajlarının doluluk oranı yüzde 16’

Dr. Bozoğlu, yaklaşık bir yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. Bu nedenle programda, Ankara’nın su durumu ve hava kirliliği de gündeme geldi. Kurak geçen 2021 yazının ardından Ankara’nın kullanılabilir su oranının azaldığını belirten Bozoğlu, ‘Su tüketimini azaltmalıyız’ dedi ve şöyle devam etti:

“Ankara’nın barajlarında şu an yüzde 16 kullanılabilir suyu var. Su tüketimi de buharlaşma da arttı. Vatandaşların suyu dikkatli kullanması gerekli. Hobi bahçelerine artık yeni abonelik verilmiyor. Var olan aboneliklerde de sınırlandırma var. Kızılırmak havzasından su alınıyor, mecbur kalınan bir durum bu. Kızılırmak’ı kullanmak zorundayız. Bütün suyu oradan almıyoruz. ‘Sularımız temiz mi?’ diye sorduğumuzda ASKİ yazılarımıza cevap vermezdi. Şu anda ‘Gelsin insanlar incelesinler’ diyoruz. Musluğumuzdan temiz su aktığını söyleyebiliriz. Ben buradan şu uyarıda bulunuyorum, depolarınızı temizlettirin. Bunu apartman yöneticilerine sorun ve kontrol edin.”

‘Siteler’de yazın bile nefes alamazsınız’

Ankara’nın havasının temiz olup olmadığı sorusunu ise Bozoğlu ’Nefes alınmıyor’ diye yanıtladı:

“Türkiye’nin tamamında ciddi bir hava kirliliği problemi var. Ana kaynağı, ulaşım ve kömür kullanımı. Isınma amacıyla vatandaşlara kömür yardımı yapılıyor. Ankara’da Sıhhiye ve Siteler bölgesi çok problemli. Siteler’de yazın bile gidin nefes alamazsınız. Atıklar yakılıyor, nefes alınmıyor. Metronun gelişmesi gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yayalaştırma çabası var. Merkezi hükümetle belediyelerin ortak çalışmasına ihtiyaç var bu konularda."

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