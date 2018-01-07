Kuzey Kıbrıs'ta sandıktan 'koalisyon' çıktı

190 bin seçmenin bulunduğu ülkede, ana muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci, yeni kurulan Halkın Partisi (HP) ise, üçüncü sırada yer aldı. Sonuçlar, Kuzey Kıbrıs'ta yeni bir koalisyon hükümetinin kurulacağı anlamına geliyor.
Ülkeden uygulanan karma oy sistemi nedeniyle partilerin aldıkları kesin oy oranları ve çıkaracakları milletvekili sayısı bugün belirlenecek.
KATILIM DÜŞÜK
Seçimlere, 8 siyasi partiden 379 ve 9 da bağımsız olmak üzere toplam 388 aday katıldı. Katılım oranı ise, yüzde 63 oldu. Katılım oranının düşük olmasına, seçim tarihinin kış aylarında seçilmesi ve yeni uygulanan seçim sistemi gösteriliyor. Yeni sistemde özellikle karma sistemi kullanan seçmenlerin yaptığı hatalar, önemli oranda oyun geçersiz sayılmasına neden oldu.
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