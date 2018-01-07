Kuzey Kıbrıs'ta sandıktan 'koalisyon' çıktı

Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek üzere Kıbrıslılar sandık başına gitti. Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki milliyetçi Ulusal Birlik Partisi (UBP) yüzde 35’in üzerinde oy alarak birinci oldu. Sonuçlar, Kuzey Kıbrıs'ta yeni bir koalisyon hükümetinin kurulacağı anlamına geliyor.

Kuzey Kıbrıs'ta 50 sandalyeli parlamentonun yeniden belirlendiği erken genel genel seçimlerde Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki milliyetçi Ulusal Birlik Partisi (UBP) yüzde 35'in üzerinde oy alarak birinci oldu.

190 bin seçmenin bulunduğu ülkede, ana muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci, yeni kurulan Halkın Partisi (HP) ise, üçüncü sırada yer aldı. Sonuçlar, Kuzey Kıbrıs'ta yeni bir koalisyon hükümetinin kurulacağı anlamına geliyor.

Ülkeden uygulanan karma oy sistemi nedeniyle partilerin aldıkları kesin oy oranları ve çıkaracakları milletvekili sayısı bugün belirlenecek.

Seçimden bir partinin tek başına iktidar olarak çıkması beklenmiyordu. İlk üç partinin sıralamasında sürpriz yaşanmadı.

KATILIM DÜŞÜK

Seçimlere, 8 siyasi partiden 379 ve 9 da bağımsız olmak üzere toplam 388 aday katıldı. Katılım oranı ise, yüzde 63 oldu. Katılım oranının düşük olmasına, seçim tarihinin kış aylarında seçilmesi ve yeni uygulanan seçim sistemi gösteriliyor. Yeni sistemde özellikle karma sistemi kullanan seçmenlerin yaptığı hatalar, önemli oranda oyun geçersiz sayılmasına neden oldu.