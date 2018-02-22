Netanyahu'dan Sydney'deki uçak düşürme girişimi hakkında açıklama: İsrail istihbaratı akıl almaz bir katliamı önledi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ülkesinin sağladığı istihbaratın IŞİD'in bir kıyma makinesinin içine sakladığı bomba ile Avustralya'nın Sydney kentinden kalkan bir uçağı patlatma planını engellediğini öne sürdü.

Netanyahu dün Kudüs'te yapılan bir konferansta konuştu.

'BU DÜNYA GENELİNDE ÖNLEDİĞİMİZ ONLARCA TERÖR SALDIRISINDAN SADECE BİRİ'

"İsrail istihbaratı bir Avustralya uçağının düşürülmesini, akıl almaz bir katliamı engelledi" ifadelerini kullanan Netanyahu "Bu (saldırı) küresel hava taşımacılığında büyük bir karmaşaya yol açabilirdi. Ve bu dünya genelinde önlediğimiz onlarca terör saldırısından sadece biri" dedi.

Konu hakkındaki gizlilik yasağının kaldırılmasının ardından İsrail ordusundan yapılan açıklama da '8200' adı verilen elit istihbarat biriminin 2017'de verdiği bilgi üzerine 'saldırı üzerinde çalışan IŞİD mensuplarının' tutuklanmasının sağlandığı belirtildi.

İddiya göre elit istihbarat birimi bu bilgiye sofistike istihbarat teknolojilerini kullanarak ulaştı.

İsrail ordusu açıklamasında hangi uçuş seferinin hedef alınmasının planlandığını belirtmedi ancak saldırının engellenmesinin 'onlarca kişinin hayatını kurtardığını' vurguladı.

LÜBNANLI KARDEŞLER TUTUKLANMIŞTI

Geçen yıl Lübnanlı Halid Hayat ve Mahmut Hayat kardeşler Sydney'de gözaltına alınmış ve Sydney'den Abu Dabi'ye giden Etihad Havayolları'na ait uçağı düşürmeyi planlamakla suçlanmışlardı

Suçlamalara göre ikili bir kıyma makinesinin içine sakladıkları ev yapımı bomba ile Sydney'den 15 Temmuz'dan kalkan uçağı düşürecekti.

Avustralya polisi planın 'ülke dışındaki üst düzey bir IŞİD üyesi' tarafından yapıldığını ve yabancı istihbarat kuruluşlarının örgüt üyelerinin iletişimini izlemesi sayesinde saldırı girişiminin önlendiğini açıklamıştı.

Saldrıganların yakalanmasının ardından Lübnan İçişleri Bakanı, Hayat kardeşleri 1 yıldan fazladır izlediklerini ve Avustralyalı yetkililerle saldırının engellenmesi için birlikte çalıştıklarını söylemişti. Etihad Havayolalrı da bu haftaki açıklamasında soruşturmada Avustralyalı yetkililerle çalıştıklarını doğrulamıştı.

AVUSTRALYA POLİSİ BOMBANIN TÜRKİYE'DEN GÖNDERİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Diğer taraftan Avustralya polisi, Hayat kardeşlerin bombayı bir IŞİD lideri tarafından Türkiye'den kargoyla Avustralya'ya gönderilen patlayıcıları kullanarak hazırladığını da açıklamıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ise Türkiye'den gittiği iddia edilen patlayıcı maddelerle ilgili olarak Avusturalya ile karşılıklı çalışma başlatıldığını duyurmuştu.