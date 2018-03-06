Türkiye ile Kıbrıs arasında 'randevu' krizi

Kuzey Kıbrıs'ta yeni kurulan hükümetin Başbakanı Tufan Erhürman'ın, randevu istemesine rağmen uzun bir süredir Ankara'ya davet edilmemesi krize neden oldu.

Doğan Haber Ajansı'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın, Tufan Erhürman'a randevu tarihi vermemesi Kıbrıs'ta krize neden oldu.

Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığıyla mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan randevu istedi. Çavuşoğlu, Özersay'ın isteğine, "5 Mart'ta Ankara'ya gelebilir" karşılığını verdi. 5 Mart tarihi Büyükelçilik tarafından Özersay'a iletildi.

Ancak Kuzey Kıbrıs hükümet üyeleri, Erhürman'dan önce Özersay'ın Ankara'ya gitmesine sıcak bakmadı. Özersay'ın da Ankara'ya hükümet arasındaki dengeleri işaret ederek, 'Öncelikle Başbakan Erhürman'ın Ankara davetinin daha uygun olacağı' yönünde bir mesaj verdiği öğrenildi. Bunun üzerine Çavuşoğlu, Özersay buluşması ertelendi.

'ÇAVUŞOĞLU ÇAĞIRDI, ÖZERSAY GİTMEDİ'

Davet krizi Ada medyasında da geniş yer buldu. Havadis gazetesi, "Çavuşoğlu çağırdı, Özersay gitmedi" başlığıyla verdiği haberde "Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, talep edilmesine rağmen KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'a randevu vermedi. Türkiye hükümetinin, 4'lü koalisyon hükümetinin kurulma çalışması aşamasında yaşanan bazı olayları ‘Türkiye ve AK Parti karşıtı' algıladığı belirtiliyor" diye yazdı.