Pentagon: 6. Filo'nun ExxonMobil’i korumak için Doğu Akdeniz’de olduğu iddiaları asılsız

Michael şöyle devam etti:
'TATBİKAT İÇİN İSRAİL'E GİTTİ'
"Iwo Jima Amfibi Hazırlık Grubu ve 26'ncı Deniz Sefer Birliği 6. Filo görev bölgesine düzenli bir program görevi üzerine gönderilmiştir. Wasp sınıfı Ambifibi USS Iwo Jima ve Deniz Sefer Birliği dahil beraberindeki Amfibi Filosu 6 Mart'ta Juniper Kobra 2018 tatbikatına katılmak üzere İsrail'e vardı."
OAK HILL BÖLGEDEN AYRILDI
Michael, iddialarda adı geçen diğer gemi Harpers Ferry sınıfı USS Oak Hill çıkarma gemisinin ise bölgeden ayrılıp Karadeniz'de Romanya'nın öncülük ettiği 2018 Bahar Fırtınası Tatbikatı'na katılmak üzere 7 Mart'ta Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı geçtiğini aktardı.
Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan ABD Donanmasından bir yetkili ise iddiaları yalanlayarak, İwo Jima Amfibi Hazırlık Grubu gemilerinin grup halinde sevk edildiğine dikkati çekti. Yetkili, bu savaş gemisi sevkiyatlarının aylar öncesinden yapıldığını ve genellikle 7 aylık görev süresinden oluştuğunu aktardı.
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