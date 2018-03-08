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    ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filo bayrak gemisi USS Mount Whitney Akdeniz

    Pentagon: 6. Filo'nun ExxonMobil’i korumak için Doğu Akdeniz’de olduğu iddiaları asılsız

    © AP Photo/ Efrem Lukatsky
    Doğu Akdeniz
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    ABD Savunma Bakanlığı, ABD 6. Filo'sunun Kıbrıs açıklarında 10. parselde sondaj çalışmalarına katılması gündeme gelen ExxonMobil şirketine koruma sağlayacağı iddialarının "asılsız" olduğunu açıkladı.

    ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filo bayrak gemisi USS Mount Whitney Akdeniz
    © AP Photo/ Efrem Lukatsky
    ExxonMobil'in sondajını korumak için 6. Filo Kıbrıs açıklarında
    Pentagon Avrupa Kuvvetler Komutanlığı (EUCOM) masasında görevli sözcü Johny Michael, Kıbrıs açıklarında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek taraflı sondaj çalışmalarına katılması gündeme gelen Exxon Mobil'in durumuna ilişkin, "ABD'nin 6. filosunun Exxon Mobil'i korumak için Doğu Akdeniz'de olduğu iddiaları tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı.
    Michael şöyle devam etti:

    'TATBİKAT İÇİN İSRAİL'E GİTTİ'

    "Iwo Jima Amfibi Hazırlık Grubu ve 26'ncı Deniz Sefer Birliği 6. Filo görev bölgesine düzenli bir program görevi üzerine gönderilmiştir. Wasp sınıfı Ambifibi USS Iwo Jima ve Deniz Sefer Birliği dahil beraberindeki Amfibi Filosu 6 Mart'ta Juniper Kobra 2018 tatbikatına katılmak üzere İsrail'e vardı."

    Logo of US oil and gas giant ExxonMobil
    © AFP 2018/ ERIC PIERMONT
    ExxonMobil, Doğu Akdeniz'de saha araştırması yapacak
    Juniper Cobra 2018 tatbikatının ABD ile İsrail arasında düzenli yapılan bir eğitim tatbikatı olduğunu ifade eden Michael, tatbikatın üç hafta süreceğini ve bilgisayar destekli füze savunma, kriz takviye, dış afet yardımı gibi eğitimler konusunda simülasyonlardan oluştuğunu kaydetti.

    OAK HILL BÖLGEDEN AYRILDI

    Michael, iddialarda adı geçen diğer gemi Harpers Ferry sınıfı USS Oak Hill çıkarma gemisinin ise bölgeden ayrılıp Karadeniz'de Romanya'nın öncülük ettiği 2018 Bahar Fırtınası Tatbikatı'na katılmak üzere 7 Mart'ta Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı geçtiğini aktardı.

    Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan ABD Donanmasından bir yetkili ise iddiaları yalanlayarak, İwo Jima Amfibi Hazırlık Grubu gemilerinin grup halinde sevk edildiğine dikkati çekti. Yetkili, bu savaş gemisi sevkiyatlarının aylar öncesinden yapıldığını ve genellikle 7 aylık görev süresinden oluştuğunu aktardı.

    Etiketler:
    Pentagon, İsrail, Kıbrıs, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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