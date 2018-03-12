Kuzey Kıbrıs: Doğu Akdeniz'de ya beraber doğalgaz arayacağız ya da her şey duracak

Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum tarafının adanın çevresinde petrol ve doğalgaz aramaya devam etmesi halinde Türk tarafının da arama yapmaya başlayacağını söyledi.

© AP Photo/ Petros Karadjias İtalyan doğalgaz devi Eni: Kıbrıs’taki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz

Kıbrıs Rum tarafı ada açıklarındaki petrol ve doğalgaz aramaları için uluslararası enerji şirketleriyle anlaşma imzaladı. Ancak İtalyan Eni şirketi, Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin engellemesi nedeniyle planlanan arama çalışmalarından vazgeçti. ABD'li ExxonMobil'in de Rum tarafı adına bu yıl içinde arama çalışması yürütmesi bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da "Ya birlikte yapacağız, görüşeceğiz, uzlaşacağız, harekete geçeceğiz, ya da her şey duracak. Veya biz de aynı şeyi yapacağız, sondaja başlayacağız" dedi.

Türkiye, Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Rum yönetiminin Ankara'ya danışmadan başlattığı arama çalışmalarını engelleyeceğini belirtmişti. Rum yönetimi ise geri adım atacağına dair bir sinyal vermiyor. AB ise Türkiye'ye AB ile ilişkileri zedeleyecek adımlar atmaması çağrısında bulunuyor.

'SOĞUKKANLILIK HEDEFLİYORUZ'

Özersay, gerilimin tırmanma ihtimali hakkındaki soruya, ilk adımın diplomasi olacağı belirterek, "Biraz soğukkanlılık getirmeyi hedefliyoruz, gerilimi artırmayı değil" cevabını verdi.

Özersay, "Bu nedenle son (olayda) güç kullanmadık. Güç gösterisinde bile bulunmadık. Orada caydırıcılık vardı" dedi.