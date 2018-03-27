Anastasiadis: Türkiye'nin doğalgaz müttefikliğine evet, savaş gemisi gösterisine hayır

ABD'nin öncülüğünde İsrail ve Katar'ın da katılımıyla Kıbrıs'ta düzenlenen Akdeniz Gaz Forumu'nda konuşan Rum lider ''Türkiye'yi bölgede müttefik ülke olarak istiyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına müdahale eden, sürekli sorun yaratan bir taraf olarak değil'' dedi.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, AB Dönem Başkanı Bulgaristan'ın Varna kentinde pazartesi akşamı düzenlenen Türkiye-AB zirvesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ SONDAJI ENGELLİYOR

Anastasiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan ettiği alanda İtalyan ENI şirketinin sondaj gemisinin faaliyetlerinin Türk savaş gemileri tarafından engellenmesiyle ilgili AB'nin Kıbrıs'la dayanışması ve Türkiye'yi çok sert dille kınamasından memnuniyet ifade etti. DHA'dan Sefa Karahasan'ın haberine göre Anastasiadis, ABD'nin öncülüğünde İsrail ve Katar'ın da katılımıyla Kıbrıs'ta düzenlenen 9'uncu Akdeniz Gaz Forumu'nda konuştu.

© Fotoğraf: DHA 9. Akdeniz Gaz Forumu'nda konuşan Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, 'Türkiye'nin doğalgaz müttefikliğine evet, savaş gemisiyle güç gösterisine hayır' mesajını verdi.

© REUTERS/ Yves Herman AB: Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı yasadışı eylemlerini en sert şekilde kınıyoruz

Kıbrıs Cumhurbaşkanı, ''Türkiye'yi bölgede müttefik ülke olarak istiyoruz. Bunu samimiyetle söylüyorum. Buna önem veriyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına müdahale eden, sürekli sorun yaratan bir taraf olarak değil'' diyerek şöyle devam etti:

'EN İYİ YOL KIBRIS'TA ÇÖZÜM'

''Bunun için de en iyi yol, Kıbrıs sorunun çözülmesidir. Bu konuda ısrarlıyız. Şu anda ihtiyacımız olan ise uluslararası hukuk, AB kurallarına uygun politikalar geliştirilmesidir.''

Forumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rum lider, Varna'da düzenlenen Türkiye-AB zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz’deki her türlü gelişmede Kıbrıslı Türklerin de dikkate alınması gerektiğini söylediğini belirtti.

'ENERJİ KONTROLÜ PEŞİNDEKİ ANKARA, KIBRISLI TÜRKLERİ BAHANE EDİYOR'

''Kıbrıs'ın gaz rezervleri tüm Kıbrıslılara ait, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Rumlar gibi vatandaşımız olan Kıbrıslı Türklerin de hakları tümüyle korunuyor'' iddiasında bulunan Kıbrıs Cumhurbaşkanı ''Ama Türkiye, Avrupa'ya sağlanacak enerji merkezi olabilmek ve bölgedeki enerji kaynaklarını kontrol etmek için Kıbrıslı Türkleri bahane ediyor'' suçlamasını getirdi.

'ANKARA, ÜYELİK SÜRECİNİN DEVAMI İÇİN AB HUKUKUNA UYMALI'

Türkiye'nin AB üyeliği müzakere sürecinin devam ettirilmesi için AB ilkelerini kabul etmesi gerektiğini savunan Rum lider, ''Türkiye'nin, AB ilkelerine, uluslararası hukuka ve deniz hukukuna saygı göstermesi gerekir'' vurgusu yaptı. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Erdoğan'a gerekli mesajları verdiğini söyleyen Anastasiadis, ''AB kararları, Türkiye'ye iletildi'' dedi.