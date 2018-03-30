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    Veliaht Prens Muhammed bin Selman

    Suudi Veliahtı: İran'la 10-15 yıl içinde savaşabiliriz

    © AFP 2018/ Fayez Nureldine
    Doğu Akdeniz
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    ABD'yi ziyaretinde Wall Street Journal gazetesine konuşan Suudi Veliahtı, Batılı ülkeleri İran'a karşı daha sert yaptırımlar uygulamaya çağırdı. Prens Selman ''İran'la askeri çatışmadan kaçınmak için bunu başarmalıyız, eğer bunu başaramazsak muhtemelen 10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız'' dedi.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
    © REUTERS/ Simon Dawson
    Suudi Veliahtı, ABD'yi 'fethetme' seferinde
    Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), iki haftalık ABD ziyaretinde İran'a baskının artırılması taleplerini tırmandırıyor.

    Bu kez Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan MbS, uluslararası toplumun daha fazla yaptırımla İran'a baskıyı artırmasını istedi.

    Suudi Arabistan'ın de facto lideri, ''İran'la askeri çatışmadan kaçınmak için bunu başarmalıyız, eğer bunu başaramazsak muhtemelen 10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız'' dedi. 

    İki haftalık ABD ziyareti gerçekleştiren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından ağırlandı. 27 Mart 2018
    © REUTERS/ Amir Levy
    Suudi Veliahtı: Müttefikler istediği için Sovyetlere karşı Vahabiliği yaydık

    NÜKLEER SİLAHLANMA RÜZGARLARI

    MbS, ABD ziyaretine başlamadan önce CBS'in 60 Dakika programına verdiği mülakatta İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den 'Ortadoğu'daki yeni Hitler' diye söz etmişti.

    Muhammed bin Selman - Papa II. Tavadros
    © AA/ Markas İshak/ Mısır Ortodoks Katedrali Basın Ofisi/ Handout
    Suudi Arabistan tarihinde bir ilk: Prens Selman, Kıpti Kilisesi'ni ziyaret etti
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    Genç prens, ''Suudi Arabistan nükleer bombası olsun istemiyor, ama hiç şüphe yok ki, İran nükleer bomba geliştirirse biz de mümkün olduğunca çabuk aynısını yaparız'' diye konuşmuştu.

    Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suudi Veliahtı'nı 'hezeyan içindeki toy bir kişi' diye nitelemişti. Şimdiki halde İsrail, Ortadoğu'da nükleer silah sahibi tek güç konumunda.

    HAHAMLARLA BULUŞTU

    Bu arada ABD'de Yahudi lobisiyle de görüşen 32 yaşındaki prens, New York temasları çerçevesinde dini hoşgörü mesajı çerçevesinde farklı inançların liderleriyle biraraya geldi. Grubun içinde iki haham da olduğu beliritildi.

    Etiketler:
    Wall Street Journal (WSJ), Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), İran, Suudi Arabistan, ABD
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