Avrupa'da havayollarına 'Suriye'ye füze saldırısı' uyarısı

Avrupa çapında hava trafiğinin koordinasyonundan sorumlu olan Eurocontrol, 72 saat içinde Suriye'ye hava saldırısı düzenlenmesi ihtimalini gerekçe göstererek havayollarına Doğu Akdeniz uçuşlarında dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Eurocontrol, gelecek 3 gün içinde bölgede havadan-karaya veya seyir füzesi (kruz) fırlatılabileceğini belirtirken, telsiz yol bulma cihazlarının kesintili olarak devre dışı kalabileceği ihtimaline dikkat çekti.

Eurocontrol, olası füze saldırısı hakkında bilgiyi nereden edindiğini açıklamadı.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Suriye'de gelecek 72 saat içinde havadan-karaya ve/veya seyir füzesi kullanılarak hava saldırısı yapılma ihtimali ve radyo navigasyon cihazlarının aralıklı olarak devre dışı kalma olasılığı nedeniyle Doğu Akdeniz/Lefkoşa FIR alanında uçuş operasyonu planlamasına gereken özen gösterilmelidir" denildi.

​Açıklamada ifade edilen uçuş sahası, Suriye hava sahasının dışındaki geniş bir alanı da kapsıyor. Lefkoşa FIR (uçuş bilgi bölgesi) olarak tanımlanan uçuş sahası, Eurocontrol internet sitesindeki haritaya göre Kıbrıs adası ve çevre sularını kapsıyor. Ancak haritada Doğu Akdeniz olarak belirlenen ayrı bir bölge görülmüyor.

ABD ve Batılı ülkeler Duma'da kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlere verilebilecek olası askeri karşılığı değerlendiriyorlar.

ABD Başkanı Donald Trump, Esad'a verilecek karşılık konusuna odaklanabilmek için cuma günü ve hafta sonunda yapacağı ilk Latin Amerika ziyaretini de iptal etmişti.