Kayıt
13:08 11 Nisan 2018
Ankara+ 23°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    Sabiha Gökçen Havalimanı, uçak

    Avrupa'da havayollarına 'Suriye'ye füze saldırısı' uyarısı

    © AA/
    Doğu Akdeniz
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Avrupa hava trafiğinden sorumlu Eurocontrol, havayollarını Suriye'ye füze saldırısı konusunda uyardı.

    Füze kruvazörü
    © Sputnik/ Vitaliy Ankov
    Doğu Akdeniz'deki uçaklara 72 saatlik 'füze' uyarısı
    Avrupa çapında hava trafiğinin koordinasyonundan sorumlu olan Eurocontrol, 72 saat içinde Suriye'ye  hava saldırısı düzenlenmesi ihtimalini gerekçe göstererek havayollarına Doğu Akdeniz uçuşlarında dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

    Eurocontrol, gelecek 3 gün içinde bölgede havadan-karaya veya seyir füzesi (kruz) fırlatılabileceğini belirtirken, telsiz yol bulma cihazlarının kesintili olarak devre dışı kalabileceği ihtimaline dikkat çekti.

    Eurocontrol, olası füze saldırısı hakkında bilgiyi nereden edindiğini açıklamadı.

    Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Suriye'de gelecek 72 saat içinde havadan-karaya ve/veya seyir füzesi kullanılarak hava saldırısı yapılma ihtimali ve radyo navigasyon cihazlarının aralıklı olarak devre dışı kalma olasılığı nedeniyle Doğu Akdeniz/Lefkoşa FIR alanında uçuş operasyonu planlamasına gereken özen gösterilmelidir" denildi.

    ​Açıklamada ifade edilen uçuş sahası, Suriye hava sahasının dışındaki geniş bir alanı da kapsıyor. Lefkoşa FIR (uçuş bilgi bölgesi) olarak tanımlanan uçuş sahası, Eurocontrol internet sitesindeki haritaya göre Kıbrıs adası ve çevre sularını kapsıyor. Ancak haritada Doğu Akdeniz olarak belirlenen ayrı bir bölge görülmüyor.

    ABD ve Batılı ülkeler Duma'da kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlere verilebilecek olası askeri karşılığı değerlendiriyorlar.

    ABD Başkanı Donald Trump, Esad'a verilecek karşılık konusuna odaklanabilmek için cuma günü ve hafta sonunda yapacağı ilk Latin Amerika ziyaretini de iptal etmişti.

    İlgili konular:

    OPCW: Heyetimiz hazır, Suriye'ye gideceğiz
    Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Zaspıkin: ABD, Suriye'ye saldırırsa füzelerini ve fırlatıldıkları yerleri vururuz
    Rusya: ABD, Suriye’de Rus ordusunu vurursa derhal karşılık veririz
    Etiketler:
    Uyarı, Uçak, Füze, Eurocontrol, Donald Trump, Suriye, Doğu Akdeniz
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kuzey Kore'deki etkinliklerden görüntüler
    Kuzey Kore'deki toplu etkinliklerden ilgi çekici kareler
    Karikatür
    Rusya'dan OPCW'ye Duma daveti
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam