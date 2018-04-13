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    RAF Tornado GR4

    'İngiltere, Lefkoşa FIR hattının bir kısmının İngiliz uçaklarına tahsis edilmesini istedi'

    © Flickr/ Defence Images
    Doğu Akdeniz
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    ABD'nin Suriye'ye olası saldırısına katılmaktan yana karar alan İngiliz hükümeti, Kıbrıs'taki üslerini kullanma işareti verdi. Güney Kıbrıs, İngiltere'nin Lefkoşa FIR hattının bir kısmının kendi uçaklarına tahsis edilmesini talep ettiğini duyurdu.

    Kıbrıs Cumhuriyeti
    © REUTERS / Yiannis Kourtoglou
    Kıbrıs: Suriye’deki askeri harekatlara katılmayacağız
    Theresa May hükümetinin olası Suriye saldırısına katılma kararının ardından gözler İngiltere'nin Güney Kıbrıs'taki iki üssüne çevrildi.

    İngiliz basını, adadaki İngiliz üssü Akrotiri'de hareketliliğin arttığına dikkat çekti.

    Kıbrıs Sivil Havacılık Dairesi Direktörü Charis Antoniades de İngiltere'nin hazırlık yapma gerekçesiyle Lefkoşa FIR hattının bir kısmının İngiliz uçaklarına tahsis edilmesini talep ettiğini açıkladı.

    'UÇUŞLAR İPTAL EDİLMEDİ'

    Kıbrıs Cumhuriyeti
    © REUTERS / Yiannis Kourtoglou
    'Kıbrıs halkı, İngiltere’nin riskli adımlarından tedirgin'
    Bu talebin henüz görüşülme aşamasında olduğunu ve seferlerin iptali anlamına gelmediğini belirten Antoniades, Lefkoşa seferleri düzenleyen hiçbir havayolu şirketinin uçuşlarını iptal etmediğini kaydetti.

    'KIBRIS HAVA SAHASINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI'

    Bununla birlikte Kıbrıs hava sahasında dünden itibaren önemli değişiklikler yaşandığını aktaran Rum yetkili, hava trafiğinin büyük bölümünün doğudan batı ve güney yönlerine kaydırıldığını, bunun da kısmi yoğunluğa neden olduğunu duyurdu.

    İNGİLTERE'NİN KIBRIS'TAN İZİN ALMASINA GEREK YOK

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
    © AP Photo / Petros Giannakouris
    Çipras: Suriye'ye olası saldırıya katılmayacağız

    Güney Kıbrıs'ta 2 askeri üssü bulunan İngiltere'nin Suriye'ye olası saldırıda buradaki üslerini kullanmaya karar vermesi halinde, Kıbrıslı yetkililerden izin almasına gerek yok. İngiltere bu konuda sadece Kıbrıslı yetkilileri bilgilendirmekle yükümlü.

    İngiliz Daily Mail gazetesi, 10 Nisan'da, Suriye hükümetine karşı Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerinde konuşlu 6 GR4 Tornado jetinin kullanılacağı iddiasını aktarmıştı. Tornadolar, menzili 240 km’den fazla Storm Shadow füzeleri fırlatabiliyor. Bir başka saldırı seçeneği Akdeniz’deki İngiliz denizaltılardan atılabilecek Tomahawk füzeleri. Bir başka silah da Kuveyt’te konuşlu Reaper modeli, Hellfire füzeleri atabilen insansız hava araçları.

    Sabiha Gökçen Havalimanı, uçak
    © AA /
    Avrupa'da havayollarına 'Suriye'ye füze saldırısı' uyarısı
    EUROCONTROL UYARIDA BULUNMUŞTU

    Avrupa hava trafiğinden sorumlu Eurocontrol, önceki gün şu açıklamayı yapmıştı:

    "Suriye'de gelecek 72 saat içinde havadan-karaya ve/veya seyir füzesi kullanılarak hava saldırısı yapılması ve radyo navigasyon cihazlarının aralıklı olarak devre dışı kalma olasılığı nedeniyle, Doğu Akdeniz/Lefkoşa FIR alanında uçuş operasyonu planlamasına gereken özen gösterilmelidir.''

    Etiketler:
    Lefkoşa FIR hattı, Tomahawk, Reaper, Storm Shadow, GR4 Tornado, Daily Mail gazetesi, Eurocontrol, Kıbrıs Sivil Havacılık Dairesi, Charis Antoniades, Theresa May, Akrotiri, Suriye, Kıbrıs
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