Barbaros Şansal'ın Kuzey Kıbrıs'a giriş yasağı kaldırıldı

Çektiği bir video üzerine Türkiye'nin talebiyle Kuzey Kıbrıs'tan sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal hakkındaki karar İçişleri Bakanlığı tarafından kaldırıldı.

Sınır dışı kararının dönemin bakanlığı tarafından alındığını belirten Kuzey Kıbrıs İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ''Bu karar deport olarak uygulanmıştır. Savcılık görüşü de alınarak, bunun hukuksuz olduğuna karar verildi. Deport kararı da iptal edildi. Barbaros Şansal da KKTC'ye açtığı davaları geri çekti'' diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs medyasına konuşan Şansal da KKTC'nin kendisinden resmi olarak özür dilemesini istedi. Şansal, adaya kuzeyden değil güneydengiriş yapacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs'ın sınır dışı kararının alınmasının ardından Türkiye’ye gönderilen Barbaros Şansal, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bir grup tarafından saldırıya uğramış ve linç edilmek istenmişti. Türkiye’ye iade edilmesinin ardından tutuklanan Şansal bir süre hapis yatmıştı.



