Erken seçim kararı, Kuzey Kıbrıs'taki yerel seçim tarihini değiştirdi

Erken seçim tarihinin üniversiteye giriş sınavıyla çakıştığı ortaya çıkınca Yükseköğretim Kurumu (YÖK) sınav zamanını değiştirdi ve 24 Haziran'da yapılacak sınav 30 Haziran-1 Temmuz'a kaydırıldı. Ancak bu tarih de Kuzey Kıbrıs'ta 1 Temmuz'da yapılacak yerel seçimlerle çakıştı.

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı ile bir araya gelen Başbakan Tufan Erhürman, seçim tarihinde değişikliğe gidileceğini açıkladı.

Akıncı ile konuyu konuştuklarını anlatan Erhürman, Türkiye'de erken seçim tarihi kararının Kuzey Kıbrıs'taki yerel seçimleri de etkileyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik ile bir görüşme yapacağım. Bir karar vermek gerekirse Meclis'te yasa değişikliğine de gidilerek bir sonuç alacağız. Türkiye'deki belirsizliğe ilişkin tabloyu net olarak görebilirsek bugün bir karar üretmemiz olasıdır. Benim görüşüm eğer YSK da buna onay verirse, ilk konuşulan tarih, yani 24 Haziran en makul tarih olacaktır."