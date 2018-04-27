Kıbrıs, Akkuyu NGS'nin yapımı nedeniyle endişeli

Hristodulidis, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına Türkiye'de hayata geçirilen Akkuyu NGS projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Hristodulidis, "Görüşmemiz çerçevesinde Kıbrıs halkının genel olarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımı ile ilgili duyduğu endişeyi de dile getirdim" diye konuştu.

Daha önce Kıbrıs haber ajansı CNA, Lefkoşa'da Rum ve Türk topluluklarının temsilcilerinin Türkiye'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatını protesto ettiklerini duyurmuştu.

3 Nisan'da 1 numaralı blokunun inşaatına resmen başlanan Akkuyu NGS Projesi'ne ilişkin ilk anlaşma 2010 yılında Rusya ile imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak santral 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak. Fukuşima kazasından sonra kabul edilen en ileri güvenlik standartlarına uygun olan Akkuyu NGS Projesi, 20 milyar dolar maliyetiyle Rusya'nın kamu kuruluşu olan Rosatom'un elindeki büyük kontratlardan biri.