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    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocyas: Türkiye, yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çabalıyor

    © AP Photo /
    Doğu Akdeniz
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    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Türkiye'nin 'yasa dışı' faaliyetlerini meşrulaştırmaya çalıştığını söyleyedi. Kocyas'a göre Türkiye'nin bu çabalarının başarısızlığa uğraması kaçınılmaz.

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocyas, geçtiğimiz gün Kıbrıslı mevkidaşı Nikos Kristodulides ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

    Deutsche Welle'nin aktardığına göre Yunan Bakan, Türkiye'nin BM'ye Ege ve Akdeniz'in doğusundaki Yunan topraklarıyla ilgili "yalan yanlış tezler" içeren bir belge sunduğunu söyledi. Kocyas, Türkiye'nin bu tür iddiaları "hukukiymiş" gibi sunmaya çalıştığını kaydetti.

    Kocyas, uluslararası hukukun bu tür planlarla manipüle edilemeyeceğini belirtti.

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    © REUTERS / Denis Balibouse
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    Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki "yasa dışı" faaliyetlerini meşrulaştırma çabalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getiren Kocyas'a göre bu faaliyerlerin başarısızlığa uğraması kaçınılmaz.

    Türkiye, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'in doğusunda bulunan ve üzerinde kimsenin yaşamadığı bazı adalar üzerindeki hakimiyetine karşı çıkıyor. Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyon geçtiğimiz ay Ege Denizi'ndeki Antrofotos (Hurşit) kayalığına Yunan bayrağının dikilmesi üzerine yükselmişti. Bayrak, Türk sahil güvenlik ekipleri ve SAT komandoları tarafından kaldırılmıştı.

    Kuzey Kıbrıs
    © REUTERS / Yiannis Kourtoglou
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    Diğer yandan, iki ülke arasında Kıbrıs Yönetimi'nin, adanın güneyindeki doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyor. Türkiye, Kıbrıslı Türklerin adanın çevresindeki doğal zenginlikler üzerindeki hakkının hiçe sayıldığını belirtirken, Kristodulides ülkesinin doğalgaz arama faaliyetlerinin uluslararası hukuka tamamıyla uygun olduğunu söylemişti.

     

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    Etiketler:
    Ege Adaları, Kıbrıs, Doğalgaz, Nikos Kocyas, Ege adaları, Doğu Akdeniz
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