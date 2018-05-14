Kuzey Kıbrıs'a 4 sığınmacının cesedi vurdu

Kuzey Kıbrıs'ın Karpaz bölgesinde sahile, yaşları 25 ile 30 yaşları arasında olan 4 erkek cesedi vurdu. Cesetlerin Suriyeli sığınmacılara ait olduğu üzerinde duruluyor.

© AFP 2018 / IAKOVOS HATZISTAVROU Sığınmacı dalgası Kıbrıs’a vurdu

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün ve bugün günün erken saatlerinde kıyıya 4 erkek cesedinin vurması üzerine harekete geçti.

Ekipler, daha fazla ceset olabileceği düşüncesiyle denizde çalışma başlattı. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde, ölümlerin yaklaşık bir hafta önce meydana geldiği belirlendi.

Mersin üzerinden yola çıktığı sanılan kişilerin hangi tarafa gittikleri ise belirlenemedi. Suriyeli sığınmacılara ait olduğu sanılan cesetler, Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.