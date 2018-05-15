İsrail, Türkiye'nin Kudüs Konsolosu'nun ülkeyi terk etmesini istedi

Gazze katliamı sonrası İsrail-Türkiye gerilimi yeniden tavan yaparken ilişkiler bir kez daha çatırdıyor. Bu kez İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kudüs Konsolosu'nun ülkeyi terk etmesini talep etti.