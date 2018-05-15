İsrail, Türkiye'nin Kudüs Konsolosu'nun ülkeyi terk etmesini istedi

İsrail Dışişleri'nin açıklaması, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in, Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak 'bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağının' iletilmesinin ardından geldi.
Ancak Türkiye'nin Kudüs Konsolosu Gürcan Türkoğlu, Türkiye ile Filistin nezdinde aynı zamanda Türkiye'nin Filistin Büyükelçisi konumunda.
Dolayısıyla Türk yetkililer, Gürcan Türkoğlu'nun dönüşünün değerlendirildiğini söylemekle yetindi.
İsrailli yetkililer nezdindeyse Kudüs'teki Türk Konsolosluğu diğer ülkelerin konsoloslukları gibi Filistinlilerle ilişkilerden sorumlu bir diplomatik temsilcilikten ibaret.
The Turkish consul in #Jerusalem, like many other consulates in the city, is in-charge of relations with Palestinians— Noa Landau (@noa_landau) 15 Mayıs 2018
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