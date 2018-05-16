Akdağ: İsrail ve Mısır, yardım uçaklarının inişine izin vermiyor

Kıbrıs temasları kapsamında Lefkoşa'da bulunan Akdağ, ilk olarak Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.
Başbakan Yardımcısı Akdağ daha sonra Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakanlık ofisinde görüştü.
Akdağ, burada yaptığı konuşmada, İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamına dünyada sesini en gür çıkaran ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.
Akdağ, "Böyle olmaya da devam edeceğiz. Oradaki mazlum kardeşlerimizin, mağdurların yanında durmak bizim boynumuzun borcudur. Filistin'deki yaralıların Türkiye'ye getirilmesi için İsrail ya da Mısır'a uçak indirilmesi gerekiyor. Her iki ülke de şu ana kadar buna izin vermediler" diye konuştu.
'BUNLAR BİZE DERS VERİYOR, GÜÇLÜ DURMAKTAN BAŞKA ÇARE YOK'
Akdağ, Kıbrıs Türk halkının izole ya da yarı izole bir sahada yapılan zulmün ve cinayetlerin ne anlama geldiğini bilen bir halk olduğunu belirterek, "Bunlar bize bir ders veriyor. Güçlü durmaktan başka çare yok. Kimsenin umuduna, merhametine kendinizi teslim edemezsiniz" dedi.
Başbakan Tufan Erhürman da Filistin'de yaşananların kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "ABD ve İsrail'in orada yaptıkları gerçekten insan hakları açısından kabul edilebilir bir şey değil. Sizin insani yardımlarınızın bile bloke ediliyor olması dünyanın geleceği açısından çok düşündürücüdür. Umarım bir an önce insani yardım noktasında da blokaj sona erer" ifadelerini kullandı.
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