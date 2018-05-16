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    Recep Akdağ, Kuzey Kıbrıs

    Akdağ: İsrail ve Mısır, yardım uçaklarının inişine izin vermiyor

    © AA /
    Doğu Akdeniz
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    Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Filistin'deki yaralıların Türkiye'ye getirilmesi için İsrail ya da Mısır'a uçak indirilmesi gerektiğini, her iki ülkenin de şu ana kadar buna izin vermediğini belirtti.

    Kıbrıs temasları kapsamında Lefkoşa'da bulunan Akdağ, ilk olarak Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.

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    © AA / Halil Sağırkaya
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    Kabulde, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de hazır bulundu.

    Başbakan Yardımcısı Akdağ daha sonra Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakanlık ofisinde görüştü.

    Akdağ, burada yaptığı konuşmada, İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamına dünyada sesini en gür çıkaran ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

    Akdağ, "Böyle olmaya da devam edeceğiz. Oradaki mazlum kardeşlerimizin, mağdurların yanında durmak bizim boynumuzun borcudur. Filistin'deki yaralıların Türkiye'ye getirilmesi için İsrail ya da Mısır'a uçak indirilmesi gerekiyor. Her iki ülke de şu ana kadar buna izin vermediler" diye konuştu.

    'BUNLAR BİZE DERS VERİYOR, GÜÇLÜ DURMAKTAN BAŞKA ÇARE YOK'

    Akdağ, Kıbrıs Türk halkının izole ya da yarı izole bir sahada yapılan zulmün ve cinayetlerin ne anlama geldiğini bilen bir halk olduğunu belirterek, "Bunlar bize bir ders veriyor. Güçlü durmaktan başka çare yok. Kimsenin umuduna, merhametine kendinizi teslim edemezsiniz" dedi.

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    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    Yaşanan olayların Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünün ve Ada'da bulundurduğu silahlı gücün önemini bir kez daha gösterdiğine işaret eden Akdağ, "Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak elbette boynumuzun borcudur. Bu topraklarda bizim kardeşlerimiz yaşıyor" diye konuştu.

    Başbakan Tufan Erhürman da Filistin'de yaşananların kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "ABD ve İsrail'in orada yaptıkları gerçekten insan hakları açısından kabul edilebilir bir şey değil. Sizin insani yardımlarınızın bile bloke ediliyor olması dünyanın geleceği açısından çok düşündürücüdür. Umarım bir an önce insani yardım noktasında da blokaj sona erer" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Mustafa Akıncı, Kudret Özersay, Tufan Erhürman, Recep Akdağ, Gazze, Mısır, İsrail, Filistin, Kıbrıs
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