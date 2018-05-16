İsrailli vekillerden 'Ermeni soykırımını' tanıma çağrısı

İsrail'in Gazze sınırındaki katliamı sonrası Tel Aviv ve Ankara arasında karşılıklı büyükelçilerin geri çekilmesiyle yaşanan diplomatik gerilim büyüyor. İsrailli bazı milletvekilleri 'Ermeni Soykırımını' tanıyan 30. ülke olmak için yasa tasarısı verebileceklerini açıkladı.

Jerusalem Post'un haberine göre , Siyonist Birlik milletvekili Itzik Shmuly ve Başbakan Benyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan milletvekli Amir Ohana, İsrail'in 'Ermeni Soykırımını' tanıyan 30. ülke olması için İsrail parlamentosunda (Knesset) yasa tasarısı sunabileceklerini söyledi.

Daha önce 'Ermeni Soykırımı'nın tanınmasına yönelik Knesset'teki girişimler iki ülke arasındaki diplomatik girişimlere zarar vermeme adına reddedilmişti.

'ANTİSEMİTİK TÜRK KASABI'

'Ermeni Soykırımı'nın İsrail tarafından uzun zaman önce tanınması gerektiğini savunan Siyonist Birlik milletvekili Schulmy yaptığı açıklamada "Her gün Suriye'nin kuzaybatısında binlerce Kürdü bombalayan ve ülkesi Ermeni halkının soykırımından ve Süryaniler'e yönelik tarihi dehşetten sorumlu olan antisemitik (Yahudi karşıtı) Türk kasabından gelen ahlaki değerlendirmeleri kabul etmiyoruz" dedi.

'ERMENİLERE YAPILAN KORKUNÇ ADALETSİZLİĞİ RESMEN TANIMANIN VAKTİ GELDİ'

© AP Photo / Ariel Schalit İsrail, 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımayı reddetti

Likud milletvekili Ohana ise soykırımın tanınmamasının arkasındaki diplomatik nedenlerin artık geçerli olmadığını savunarak "Adaleti sağlamak için geç değil. Ermenilere yapılan korkunç adaletsizliği resmen tanımanın vakti geldi. Hitler, Wehrmacht yetkililerine Polonya'daki kitlesel yok etme planını sunduğunda, onları dünyanın tepkisi konusunda yatıştırırken "Bugün kim Ermenilerden bahsediyor ki?' dedi. Sadece bu nedenden bile bu soykırımı resmen çoktan tanımalıydık" ifadelerine yer verdi.

Yeş Atid (Gelecek) partisi lideri Yair Lapid, bu yıl başında Ermeni Soykırımı'nın tanınması için parlamentoya bir tasarı sunmuş ancak tasarı şubattaki oylamadan geçememişti. Bu aynı konuda bir tasarının ağustosa kadar Knesset'e sunulamayacağı anlamına geliyor.

Gazeteye konuşan diplomatik bir kaynak da 'konunun çok hassas olduğunu' belirterek 'Ermeni Soykırımını' tanıyıp tanımama konusundaki nihai kararı Başbakan Netanyahu'nun vereceğini söyledi.

İsrail Dışişleri ise konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.