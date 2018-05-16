İsrailli vekillerden 'Ermeni soykırımını' tanıma çağrısı

Daha önce 'Ermeni Soykırımı'nın tanınmasına yönelik Knesset'teki girişimler iki ülke arasındaki diplomatik girişimlere zarar vermeme adına reddedilmişti.
'ANTİSEMİTİK TÜRK KASABI'
'Ermeni Soykırımı'nın İsrail tarafından uzun zaman önce tanınması gerektiğini savunan Siyonist Birlik milletvekili Schulmy yaptığı açıklamada "Her gün Suriye'nin kuzaybatısında binlerce Kürdü bombalayan ve ülkesi Ermeni halkının soykırımından ve Süryaniler'e yönelik tarihi dehşetten sorumlu olan antisemitik (Yahudi karşıtı) Türk kasabından gelen ahlaki değerlendirmeleri kabul etmiyoruz" dedi.
'ERMENİLERE YAPILAN KORKUNÇ ADALETSİZLİĞİ RESMEN TANIMANIN VAKTİ GELDİ'
Yeş Atid (Gelecek) partisi lideri Yair Lapid, bu yıl başında Ermeni Soykırımı'nın tanınması için parlamentoya bir tasarı sunmuş ancak tasarı şubattaki oylamadan geçememişti. Bu aynı konuda bir tasarının ağustosa kadar Knesset'e sunulamayacağı anlamına geliyor.
Gazeteye konuşan diplomatik bir kaynak da 'konunun çok hassas olduğunu' belirterek 'Ermeni Soykırımını' tanıyıp tanımama konusundaki nihai kararı Başbakan Netanyahu'nun vereceğini söyledi.
İsrail Dışişleri ise konu hakkında bir açıklamada bulunmadı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)