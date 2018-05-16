Türkiye'ye gelen Washington Büyükelçisi Kılıç: İç politika saikleriyle alınmış bir karar

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması sırasında İsrail'in Gazze sınırında yaptığı katliamın ardından Türk Dışişleri'nin istişareler için ülkeye çağırdığı Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ankara'ya geldi. Kılıç, "İnşallah uluslararası toplum, zaman zaman bize karşı dile getirdiği çağrıları İsrail'e de dile getirir" dedi.

TSİ 15.10'da Ankara'ya gelen Büyükelçi Kılıç, Esenboğa Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.

'PAZARTESİDEN BERİ BİR İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR'

ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail'in bunu protesto eden Gazze sınırındaki Filistinlilere yaptığı katliama değinen Kılıç, "Pazartesi gününden beri insanlık dramı yaşanıyor. ABD'nin stratejik akla uygun düşmeyen, tarihi gerçeklere tamamen ters, bölge hassasiyetini hiç dikkate almayan, üç din bakımından Kudüs'ün ne anlama geldiğini görmeyen kararı neticesinde bugüne geldik" dedi.

'BUGÜNE GELİNECEĞİ BELLİYDİ'

Büyükelçi Kılıç, Türkiye'nin bu konudaki uyarılarını her seviyede yaptığını dile getirerek "Bugüne gelineceği belliydi. Bu konudaki uyarılarda Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Sayın Dışişleri Bakanımız, biz Washington'da büyükelçilik olarak tüm muhataplarımıza, Amerikan makamlarına yaptık. Fakat işte iç politika saikleriyle alınmış bir karar" diye konuştu.

ABD'nin büyükelçiliğini taşıma işlemi için seçilen tarihe de dikkati çeken Kılıç, "Uygulamaya koydular, bir de maalesef olmadık bir tarih seçildi bunun için. Bir insanlık dramı yaşanıyor. İnşallah uluslararası toplum, zaman zaman bize karşı dile getirdiği çağrıları İsrail'e de dile getirir de bu insani dram, bu şehitler daha fazla sayıları artmadan sorun aşılabilir" ifadelerini kullandı.

'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM ABD'NİN ATABİLECEĞİ ADIMLARIN NELER OLABİLECEĞİNİ ARZ EDECEĞİZ'

Hükümetin bu gelişmeler çerçevesinde istişareler için kendisini çağırdığını aktaran Kılıç, "Elimizden geldiği kadar, Washington'daki durumu, önümüzdeki dönemde ABD hükümetinin atabileceği adımların neler olabileceğini, bu konulardaki görüşlerimizi arz edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşmenin 4 Haziran'da Washington'da gerçekleşeceğiyle ilgili soruya ise Büyükelçi Kılıç, "30 saattir yoldayım, son gelişmeleri de bilmiyorum. Ama en son bir öneri yapıldı. Biz de öneriyi kabul ettik. Şimdi Bakanlığa gittiğimde Amerikan makamlarıyla da görüşeceğim. Benim şu anda bildiğim kadarıyla 4 Haziran'da bu görüşmenin yapılacağı" cevabını verdi.