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16:04 21 Haziran 2018
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    Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis

    Kıbrıs Dışişleri Bakanı: Doğalgaz bela değil lütuftur

    © REUTERS / Sergey Karpukin
    Doğu Akdeniz
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    Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, doğu Akdeniz'de keşfedilen doğalgazın bela değil, bir lütuf olduğunu belirterek, "Bölge devletlerini yakınlaştırıyor, AB'nin ve ABD'nin bölgeye ilgisini güçlendiriyor, Türkiye açısından teşvik olarak da işleyebilir" dedi.

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    © REUTERS / Yves Herman
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    "Kıbrıs müzakerelerine yıllarca bir romantizmle yaklaştık" diyen Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, "Ancak gerçek, kendisinin de menfaatine olduğunu hissetmemesi halinde Türkiye'nin çözüme ilerlemeyeceğidir. Mantıklı düşünen bir Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümünden kendisi için de ortaya çıkacak menfaati görebilir. Bu menfaatler AB ile de ilgili olabilir, enerji konularıyla veya bölgede geliştirilen işbirlikleriyle de" dedi.

    Kıbrıs konusunda yeni bir konferansın toplanması yönünde mesajlar veren Hristodulidis, "Bizim tutumumuz, en kısa zamanda adım atılmasıdır" diye konuştu. Hristodulidis, Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımların Türkiye'de yapılacak seçimlere bağlı olacağını da iddia etti ve "Türkiye'nin içişlerine karışmak istemiyoruz. Rum yönetimi, seçimlerde Türkiye'yi istikrara götürecek bir hükümet arzu ediyor" şeklinde konuştu.

    'EN YAKIN ZAMANDA ADIM ATILACAK'

    BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elisabeth Spehar da "BM'nin bundan sonraki adımının, bütün taraflarla istişare yapmak olacağını" söyledi. Spehar, Kıbrıs muhalefeti DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile görüştü.

    Spehar, Genel Sekreter'in bir sonraki adımı ne zaman atacağı sorusuna karşılık; "önümüzdeki dönemde, yakında diyebilirim" cevabını verdi.

    Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS / Sergei Karpukhin
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    'TÜRKİYE'YE BASKI YAPILSIN'

    Papadopulos, müzakerelerin gizli diplomasi ile yürütüldüğünü savundu, "Sonunda bizi kapsamlı bir anayasayla karşı karşıya bırakacak veya çözüm maddelerini baskı ve şantaj ile kabul etmemiz istenecek. Bunun götüreceği tek yer fiyaskodur" dedi.

    Müzakerelerde şeffaflık olmasını isteyen Papadopulos şöyle devam etti:

    "BM'den, iki liderden kamuoyunu, anlaşmanın gerçek hüküm ve maddeleri hakkında bilgilendirmelerini istemesini talep ediyoruz. bütün belgeler verilmeli. Kıbrıs'ta bu olanlar başka hiçbir ülkede olmaz. Şeffaflık olmamasında tabii ki Sayın Anastasiadis'in sorumluluğu var. Prosedüre meclis de halk da müdahil olmalı ve bilgilendirilmeli."

    Papadopulos, BM diplomatından, Kıbrıs konusundaki tezlerini terk etmesi için Türkiye'ye de baskı yapılmasını istedi.

    Etiketler:
    doğal gaz, Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs, Türkiye
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