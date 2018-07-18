Kıbrıs açıklarında mülteci teknesi battı: 19 ölü, 25 kayıp

Kıbrıs açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 19 kişinin öldüğü, 103 kişinin kurtarıldığı, 25 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Batan tekneden kurtarılan mültecilerin Türkiye'ye gönderildiği belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, yaklaşık 150 mülteciyi taşıyan bir tekne, Yeni Erenköy Sahili açıklarında battı. Olaya, Sahil Güvenlik Kurtarma ekipleri müdahale etti. Teknenin batması sonucu 19 kişi öldü, 103 kişi kurtarıldı.

Yetkililer, kayıp olduğu tahmin edilen 25 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

​Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgede yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarına, Türkiye'nin arama kurtarma bölgesinde bulunması nedeniyle Türk yetkililer de katıldı.

Batan tekneden kurtarılan mülteciler Türkiye'ye gönderildi.

Bölgedeki hava şartlarının olumsuz olmadığı, teknenin neden battığının araştırıldığı belirtildi.