Erdoğan: Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru olmasına izin vermeyeceğiz

'SİYASİ EŞİTLİK TEMELİNDE'
Kıbrıs meselesinin adil ve sürdürülebilir kapsamlı bir çözüme ulaştırılabilmesi için çabaladıklarından söz eden Erdoğan, "Ancak Kıbrıs Türk halkı ve anavatan Türkiye bu doğrultuda üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmiş olsa da maalesef Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde yeni bir ortaklık kurmaya ısrarla yanaşmayan Kıbrıs Rum tarafının tutumu nedeniyle on yıllardır yürütülen müzakere süreçlerinin hiçbirinden istenilen sonuç alınamamıştır'' diyerek şöyle devam etti:
''Bunun son örneğine, geçtiğimiz yıl Kıbrıs Konferansı'nda anlaşma elde edilememesiyle şahit olduk.''
'DOĞU AKDENİZ İŞBİRLİĞİ SAHASI OLURDU'
Kıbrıs'ta çözüm hedefine ulaşılmasının, Doğu Akdeniz'in güvenlik, istikrar ve işbirliği sahasına dönüşmesine şüphesiz büyük katkı sağlayacağını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
'ANAVATAN VE GARANTÖR TÜRKİYE'
''Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yürüyeceği yolda desteklemeyi, gerek Kıbrıs adasında gerek Doğu Akdeniz'de barış, özgürlük ve istikrar ortamının teminatı olmayı sürdürecektir."
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