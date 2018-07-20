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21:17 20 Temmuz 2018
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    Lefkoşa'nın kuzeyinde Türkiye'nin Kıbrıs'a askeri müdahalesinin 44. yıldönümü törenleri

    Erdoğan: Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru olmasına izin vermeyeceğiz

    © REUTERS / Yiannis Kourtoglou
    Doğu Akdeniz
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    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'a 44. yıldönümü mesajında adada çözüm hedefine ulaşılmasını temenni ederken ''Ancak Türkiye, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru olmasına da izin vermeyecektir'' dedi.

    Erdoğan-Akıncı ortak basın açıklaması
    © AA / Erçin Top
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    Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıldönümünde Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya mesaj göndererek 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

    'SİYASİ EŞİTLİK TEMELİNDE'

    Kıbrıs meselesinin adil ve sürdürülebilir kapsamlı bir çözüme ulaştırılabilmesi için çabaladıklarından söz eden Erdoğan, "Ancak Kıbrıs Türk halkı ve anavatan Türkiye bu doğrultuda üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmiş olsa da maalesef Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde yeni bir ortaklık kurmaya ısrarla yanaşmayan Kıbrıs Rum tarafının tutumu nedeniyle on yıllardır yürütülen müzakere süreçlerinin hiçbirinden istenilen sonuç alınamamıştır'' diyerek şöyle devam etti:

    Kıbrıs, asker, silah
    © AP Photo / Petros Karadjias
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    ''Bunun son örneğine, geçtiğimiz yıl Kıbrıs Konferansı'nda anlaşma elde edilememesiyle şahit olduk.''

    'DOĞU AKDENİZ İŞBİRLİĞİ SAHASI OLURDU'

    Kıbrıs'ta çözüm hedefine ulaşılmasının, Doğu Akdeniz'in güvenlik, istikrar ve işbirliği sahasına dönüşmesine şüphesiz büyük katkı sağlayacağını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

    'ANAVATAN VE GARANTÖR TÜRKİYE'

    Cenevre - Kıbrıs görüşmeleri
    © REUTERS / Salvatore Di Nolfi/Pool
    'Kıbrıs’ta ilanihaye bir garantörlük şart değildir'
    "Bu da başta adadaki iki taraf olmak üzere, ilgili tüm taraflar ve genel olarak uluslararası toplumun ve dünya barışının menfaatine olacaktır. Ancak tabiatıyla anavatan ve garantör Türkiye, çözüm ve uzlaşı yönündeki güçlü iradesini defaatle ispat etmiş bulunan Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru olmasına da izin vermeyecektir.''

    ''Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yürüyeceği yolda desteklemeyi, gerek Kıbrıs adasında gerek Doğu Akdeniz'de barış, özgürlük ve istikrar ortamının teminatı olmayı sürdürecektir."

    Etiketler:
    Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıldönümü, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Mustafa Akıncı, Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs, Türkiye
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