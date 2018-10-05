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22:58 05 Ekim 2018
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    ExxonMobile

    ExxonMobil, yıl sonunda Kıbrıs açıklarında doğalgaz arayacağını duyurdu

    © AFP 2018 / SAUL LOEB
    Doğu Akdeniz
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    Amerikan petrol ve doğalgaz şirketi ExxonMobil, yıl sonunda doğru Kıbrıs açıklarında keşif sondajına başlayacaklarını açıkladı.

    Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis
    © REUTERS / Sergey Karpukin
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    Amerikan petrol ve doğalgaz devi ExxonMobil, Kıbrıs açıklarında doğalgaz araştırması yapmak üzere ay sonuna kadar iki gemi göndereceğini duyurdu.

    ExxonMobil kıdemli Başkan Yardımcısı Neil Chapman, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ile yaptıkları görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada yılın son çeyreğinde Kıbrıs adası açıklarında doğalgaz arama çalışmalarına başlayacaklarını duyurdu.

    'HÜKÜMETLER ARASINDA TARTIŞILIP ÇÖZÜLECEK BİR KONU'

    Chapman, ExxonMobil ve ortağı Katar Petrol'ün Kıbrıs'ın güneybatısındaki 10. blokta hidrokarbon araştırmasına odaklanacaklarını belirtti, ancak şirketin Kuzey Kıbrıs hükümetinin perşembe günü blokta sondaj ruhsatı için yaptığı davetin detaylarına henüz bakmadığını kaydetti.

    Chapman ayrıca Türkiye'nin Kıbrıs'taki doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili uyarılarının "hükümetler arasında tartışılıp çözülecek" bir konu olduğunu söyledi.

    Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yorgos Lakotripis, çarşamba günü 7'nci parselle ilgilenen çeşitli enerji şirketlerine ruhsat başvurusu için davet yaptıklarını söylemişti.

    Geçen Pazar günü ise Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinden yapılan açıklamada, İtalyan şirketi Eni'den kiralanan doğalgaz arama gemisinin ada açıklarında yapacağı sondaj çalışmasının, Türk askeri gemileri tarafından engellendiğini duyurmuştu.

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    © REUTERS / Yiannis Kourtoglou
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    DOĞALGAZ ARAMA ÇALIŞMLARI 6 NUMARALI BLOKTA DEVAM EDECEK

    Kıbrıs Cumhuriyeti geçen kasım ayında, Fransız Total ve İtalyan Eni enerji şirketleriyle vardığı mutabakat sonucu ada açıklarında bir blokta ortaklaşa doğalgaz aramaya başlayacaklarını duyurmuştu.

    Şirketler daha önce çalışma yaptıkları 11 sayılı bloktan iyi sonuçlar alamamış olmamasına rağmen, altı numaralı blokta çalışmaya devam edeceklerini belirtmişti.

    Eni, 2016'nın aralık ayından altı numaralı bloğun işletme hakkını, Total ile yüzde 50 ortaklık koşuluyla almıştı.

    Total, işletmecisi olduğu 11 numaralı bloğun işletmesini ise yüzde 50 pay karşılığında Eni'ye vermişti.

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    Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin, Kuzey Kıbrıs'a danışılmadan alınan tek taraflı kararı endişeyle karşıladığını belirten Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hiçbir yabancı ülke, şirket veya geminin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında izinsiz hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına fırsat vermeyeceği bildirildi.

    Kararın aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, söz konusu sahanın önemli bir bölümün Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığının BM nezdinde de kayda geçirilen dış sınırlarının içinde yer aldığını duyurdu.

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    Etiketler:
    Doğalgaz, ExxonMobil, Kıbrıs'ta doğalgaz arayacak, ENI, TOTAL, ExxonMobil, Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yorgos Lakotripis, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, ExxonMobile kıdemli Başkan Yardımcısı Neil Chapman, Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Cumhuriyeti
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